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當年投手犯規讓中嶋聡動怒維護　張奕在台灣重逢恩師：這是緣分

▲張奕與前歐力士教練中垣征一郎相見歡。（圖／富邦悍將提供）

▲張奕與前歐力士教練中垣征一郎相見歡。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍今年邀請前歐力士監督中嶋聡與教練中垣征一郎來台客座指導，富邦悍將投手張奕本週終於與兩位恩師重逢，場面溫馨。

張奕透露，與兩位恩師已有兩年未曾面對面交談，自從被交易至西武獅後幾乎沒有互動機會。當中嶋聡一見到他，便立刻關心地問：「你現在還在先發嗎？」張奕則向恩師說明已轉為後援投手，並坦言自己十分懷念過去接受指導的時光。

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中嶋聡於2019年擔任歐力士二軍監督，2020年接任代理一軍監督，正好是張奕從外野手轉任投手、並由育成球員晉升正式球員的重要階段。張奕回憶：「中嶋監督的帶隊風格偏向美式，選手很清楚自己該做什麼。在二軍狀況好，就能有機會升上一軍出賽，讓球員有機會發揮，讓球隊更具備競爭力。」

談到與中嶋的互動，張奕說：「他雖然身為監督要顧很多環節，但不論是年輕選手或中生代選手，都會和他有些交流。」他還記得一次因投手犯規而讓中嶋當場動怒爭論判決，「那時他很激動，感謝他，雖然也覺得對他有些抱歉，但那是段難忘的回憶。」

中垣征一郎則是巡迴教練，因此與張奕接觸次數更多，不只協助投球技巧，甚至連打者發力等身體運用也能提供寶貴建議。

張奕感性地說：「能在台灣與他們重逢，是一種緣分。他們都是我不同階段的重要恩師，真的很開心能再見到他們。」

關鍵字： 棒球張奕中嶋聡中垣征一郎教練

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