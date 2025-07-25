運動雲

>

快訊／反曲弓女團「銀」恨不敵日本　錯過台灣本屆世大運第3金

▲▼中華反曲弓女團晉級世大運金牌戰；「湯包」湯智鈞領軍的反曲弓男團落入銅牌戰。（圖／大專體總提供）

▲中華反曲弓女團出戰世大運金牌戰。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運射箭項目今（25）日進行獎牌戰，稍早中華複合弓男團與混雙接連與銅牌擦身而過，晚間反曲弓女團在金牌戰登場，交手強敵日本，雖率先拿下2點，但對手後3局準度驚人，中華隊表現則有所起伏，最終以2比6遭逆轉落敗，收下一面銀牌。

本屆中華反曲弓女團由2023年杭州亞運國手郭紫穎、今年亞洲盃個人賽銀牌風佑築，以及世界盃佛羅里達站女團銅牌成員李采璇組成。中華隊首輪輪空，16強賽與義大利激戰至加射，憑藉3支9分箭險勝；8強賽5比1輕取印度，4強賽再以5比3力克中國，闖進了金牌戰，今晚對決日本，挑戰女團隊史第2金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊上一次在世大運女團摘金，得追溯到2015年，當時的金牌成員之一林詩嘉，正是本屆女團的總教練，她有望達成以球員和教練身分都摘金的壯舉。

金牌戰第1局，中華隊以56比55力壓對手，率先取得2點積分，有了好的開始。第2局，中華隊射出1支10分箭、4支9分箭，但日本射出3支10分箭，以56比54搶回2點，雙方戰成2比2。

來到第3局，日本連續射出4支10分箭，中華隊這一趟則僅1支10分箭，還出現偏差較多的7分箭，52比58讓出此局，積分2比4落後。第4局，中華隊連2支8分箭後，出現7分箭，後3支雖回穩，射出2支10分箭，無奈對手發揮穩健，日本再以56比52搶下2點，積分6比2帶走金牌，中華隊則收下一面銀牌。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運射箭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲明盼「兩聯盟合併」

快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲明盼「兩聯盟合併」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

大谷翔平連5戰開轟寫紀錄 衝上MLB打者力量榜第2僅次賈吉

大谷翔平連5戰開轟寫紀錄 衝上MLB打者力量榜第2僅次賈吉

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

上季沒交易虧了？湖人射手打完夏聯身價暴跌　不再值首輪籤

上季沒交易虧了？湖人射手打完夏聯身價暴跌　不再值首輪籤

大谷翔平挑戰連6場開轟　道奇作客紅襪系列戰掀波士頓熱潮

大谷翔平挑戰連6場開轟　道奇作客紅襪系列戰掀波士頓熱潮

柬、泰爆發邊境武裝衝突　兩國互控對方率先開火

熱門新聞

快訊／雙職籃合作確定破局　TPBL發聲明盼「兩聯盟合併」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雙職籃合作破局　TPBL發聲明盼合併

2宏國復出　TPBL陣營盼雙職籃合作優先

3古巴開轟無用！U12中華隊開幕戰奪勝

4平野惠一談江坤宇內野守備判斷

5美國摔角傳奇人物霍肯逝世　享壽71歲

最新新聞

118歲旅日新星簡子傑打破42年全國紀錄

2中信李博登奪來台首勝直言想幫球隊更多

3湯智鈞領軍反曲弓男團世大運爭銅失利

4李博登6局無失分奪來台首勝！

5反曲弓女團「銀」恨不敵日本

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔鷹揮出生涯第50轟！　回壘雙手指天致敬愛妻

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

喜歡徐若熙今天的投球！葉君璋曝83球退場考量

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

魔鷹賽後哽咽發聲　「請擁抱、珍惜你們的家人」

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366