快訊／反曲弓女團「銀」恨不敵日本　錯過台灣本屆世大運第3金

▲中華反曲弓女團出戰世大運金牌戰。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運射箭項目今（25）日進行獎牌戰，稍早中華複合弓男團與混雙接連與銅牌擦身而過，晚間反曲弓女團在金牌戰登場，交手強敵日本，雖率先拿下2點，但對手後3局準度驚人，中華隊表現則有所起伏，最終以2比6遭逆轉落敗，收下一面銀牌。

本屆中華反曲弓女團由2023年杭州亞運國手郭紫穎、今年亞洲盃個人賽銀牌風佑築，以及世界盃佛羅里達站女團銅牌成員李采璇組成。中華隊首輪輪空，16強賽與義大利激戰至加射，憑藉3支9分箭險勝；8強賽5比1輕取印度，4強賽再以5比3力克中國，闖進了金牌戰，今晚對決日本，挑戰女團隊史第2金。

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中華隊上一次在世大運女團摘金，得追溯到2015年，當時的金牌成員之一林詩嘉，正是本屆女團的總教練，她有望達成以球員和教練身分都摘金的壯舉。

金牌戰第1局，中華隊以56比55力壓對手，率先取得2點積分，有了好的開始。第2局，中華隊射出1支10分箭、4支9分箭，但日本射出3支10分箭，以56比54搶回2點，雙方戰成2比2。

來到第3局，日本連續射出4支10分箭，中華隊這一趟則僅1支10分箭，還出現偏差較多的7分箭，52比58讓出此局，積分2比4落後。第4局，中華隊連2支8分箭後，出現7分箭，後3支雖回穩，射出2支10分箭，無奈對手發揮穩健，日本再以56比52搶下2點，積分6比2帶走金牌，中華隊則收下一面銀牌。