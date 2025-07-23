黃暐傑複數約僅差細節　味全龍第4輪新人也被點名具即戰力

▲黃暐傑。（圖／取自小聯盟官網）



記者王真魚／台北報導

味全龍總教練葉君璋昨天談到黃暐傑狀況，評估8月初應該可以開始在二軍實戰。球團目前也積極與他談約。領隊丁仲緯曝雙方朝複數約方向進行，也僅剩一下細節。

丁仲緯透露，目前雙方已朝複數年合約方向磋商，僅剩部分細節待確認。他表示，「目前確實還有一些細節要調整，暫時不便對外公布確切年限。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃暐傑自傷後已將近3年未於實戰登板，狀態備受關注。丁仲緯也坦言，「合約方向會特別著重激勵獎金的設定。」

當年曾仁和與黃暐傑的情況其實相似，兩人皆因傷勢未明、實戰空窗，導致評估存在不確定性。不過相較於曾仁和在2019年僅在第3輪才被桃猿指名，今年黃暐傑則於首輪就被味全龍選中。

是否會參考曾仁和的合約版本，丁仲緯回應，「每位選手的情況都是獨一無二。」仍會依實際狀況規劃。

除了黃暐傑，味全今年共選進8名新秀，目前皆進入談約階段。丁仲緯特別提到第4輪選進的桃園市成棒隊投手何宗旂，透露教練團認為他具備即戰力潛質，「目前看起來他是有機會的，但還是要等進球隊後再做評估。」

談到黃暐傑過往巔峰時期的能力，葉君璋昨日受訪不諱言地表示，「他的直球角度、變速球和曲球表現都是4到5顆星的水準，每個武器幾乎都滿頂，具備非常完整的投手條件。」

葉總也指出，重點在於術後的穩定性回歸與球質維持，「年紀也會影響恢復速度與球速能否持久，這部分確實比較難預測。但若他能恢復到當年八成或九成的狀態，就已經足以幫助球隊。」

