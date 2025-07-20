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高承睿獨攬2點！中華桌球男團世大運扳倒日本　勇闖金牌戰

▲▼德國萊茵魯爾世大運，簡彤娟，馮翊新，高承睿 。（圖／大專體總提供）

▲德國萊茵魯爾世大運，高承睿在男團4強賽獨攬2點 。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽20日凌晨舉行4強賽，中華女團強碰強敵中國，以0比3落敗無緣決賽，收下一面銅牌。中華男團則以3比1扳倒日本，當家頭牌高承睿獨攬2點，率隊挺進金牌戰，20日晚間將與中國爭金。

中華女團過往在世大運的最佳成績，是2013與2015年拿下銀牌，本屆一路過關斬將挺進4強保銅，準決賽碰上中國新生代好手，第1點簡彤娟以6比11、5比11、6比11不敵王曉彤；第2點鄭樸璿碰上楊屹韵，也以8比11、8比11、6比11連丟3局，中華隊總點數0比2遭聽牌。

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▲▼德國萊茵魯爾世大運，簡彤娟，馮翊新，高承睿 。（圖／大專體總提供）

▲德國萊茵魯爾世大運，女團主力簡彤娟。（圖／大專體總提供）

擔綱第3點的黃愉偼力挽狂瀾，在7比11、5比11陷入絕境後，硬是以12比10、11比6連趕2局，逼出決勝第5局，無奈沒能延續逆轉氣勢，最終4比11敗給韓菲兒，中華女團連丟3點無緣金牌戰，本屆以銅牌作收。

從小組賽到8強賽1局未失的中華男團，4強賽交手日本，第1點馮翊新11比6、11比5、7比11、11比7解決横谷晟；第2點「柚子同學」高承睿也以3比1（8比11、11比5、11比7、11比4）力退谷垣佑真，中華隊率先聽牌；但第3點馮翊新以1比3不敵岡野俊輔，沒能終結比賽。

▲▼德國萊茵魯爾世大運，簡彤娟，馮翊新，高承睿 。（圖／大專體總提供）

▲德國萊茵魯爾世大運，男團主力馮翊新 。（圖／大專體總提供）

世界排名第25的高承睿再次上陣扛第4點面對横谷晟，以11比9、11比8連下2局後，遭到對手頑強抵抗，以兩個8比11被逼到決勝局。雙方第5局激烈拉鋸，小高從落後到扳成10平，並連拿關鍵2分，12比10鎖定勝局，幫助中華男團成功關門，總點數3比1勝出，搶下金牌戰門票，預計20日晚間10點30分與中國爭金。

中華男團自2011年起連6屆世大運都有奪牌紀錄，近兩屆皆摘銀，本屆有機會取得突破。

▲▼德國萊茵魯爾世大運，簡彤娟，馮翊新，高承睿 。（圖／大專體總提供）

▲德國萊茵魯爾世大運，高承睿率男團挺進金牌戰 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運桌球高承睿

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