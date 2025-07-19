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高承睿領軍桌球男團1局未失抵8強　簡彤娟5局逆轉助女團橫掃波蘭

▲▼德國萊茵魯爾世大運，桌球團體賽，高承睿、馮翊新、簡彤娟。（圖／大專體總提供）

▲德國萊茵魯爾世大運，高承睿率男團1局未失晉級8強。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年萊茵魯爾世大運桌球團體賽昨（18日）晚進行16強淘汰賽，中華男、女團皆以直落3橫掃波蘭，順利挺進8強。男團至今仍保持1局未失，女團則展現韌性，第2點簡彤娟上演5局逆轉秀，攜手隊友連拿3點晉級，8強賽預計今日下午4點展開。

中華女團由上屆成都世大運銅牌成員簡彤娟、黃愉偼領銜，搭配鄭樸璿、蔡昀恩，以分組第1挺進16強。昨日與波蘭爭搶8強門票，第1點鄭樸璿以11比4、11比4、5比11、11比3拿下；第2點王牌對決，去年曾登上奧運、目前世界排名第68的簡彤娟，面對世界第125的韋格任（Katarzyna Wegrzyn），首局11比1碾壓收下後，接下來2局卻遇上亂流，9比11、7比11讓出，好在及時回穩，11比7、11比8連趕2局，以總局數3比2逆轉勝出。

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第3點黃愉偼沒遭遇太大困難，11比4、11比8、11比9輕鬆解決對手，中華女團連拿3點，直落3擊落波蘭，接下來8強賽將碰上印度。

▲▼德國萊茵魯爾世大運，桌球團體賽，高承睿、馮翊新、簡彤娟。（圖／大專體總提供）

▲德國萊茵魯爾世大運，女團王牌簡彤娟上演5局逆轉秀。（圖／大專體總提供）

男團方面，世界排名第25的台灣二哥高承睿，攜手世界第50的馮翊新、張秉丞、黃彥誠出征，16強賽對手同樣是波蘭。第1點馮翊新11比7、11比5、11比5毫無懸念過關；第2點高承睿也以11比8、11比7、11比9拍落對手；之前因感冒和舊傷復發缺陣的黃彥誠，這一戰總算登場，以11比9、11比8、11比6完成本屆首秀，中華男團保持1局未失挺進8強，將與南韓爭4強。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運桌球高承睿簡彤娟

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