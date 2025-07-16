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統一獅新莊主場吸10132人進場　富藍奇私服現身搶鏡

▲統一獅主場。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅新莊主場。（圖／統一獅提供）

▲統一獅主場。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

因台南球場屋頂受損，統一獅16日、17日向富邦悍將借用新莊球場作為主場，睽違7年回到新莊主場，內野全數完售，合計10132人進場，賽前特別舉行致贈儀式，表達感謝之意。

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統一獅日前已曾向台鋼雄鷹借用澄清湖球場，本次則向悍將借用「新莊城堡」，獅隊為了感謝富邦悍將全力協助及支援，今日賽前特別由總經理蘇泰安準備來自台南伴手禮，其中包括安平古堡模型禮盒、連得堂餅家及統一生機禮盒

獅隊16日主場賽事吸引超過萬名球迷進場觀賽，行銷活動也特別規劃星光女孩日簽名見面會，回饋北部地區球迷與UniGirls女孩近距離互動，連續兩場賽事獅隊也安排UniGirls 16位，在新莊環狀舞台全獅主場為獅應援。

統一獅總經理蘇泰安表示：「風災過後台南棒球場受損後，球團也積極評估災損狀況，並儘速投入修繕，在安全上沒有疑慮的情況下才能回到台南棒球場進行比賽，而這段期間教練團、選手、後勤人員及球迷們都辛苦了，謝謝中職各球隊的協助和支援，願意出借主場球隊，讓賽事進行因風災影響降到最小，其中也感謝富邦無論是場地的租借外，為了提供球迷更完善服務，美食店家也支援服務球迷。」

悍將應援席則設在右外野，吉祥物富藍奇也未缺席。有球迷捕捉到他帶著露營椅現身右外野草皮，身穿便服、神情愜意，模樣相當吸睛。

▲統一獅送給富邦悍將安平古堡模型。（圖／統一獅提供）

▲統一獅送給富邦悍將安平古堡模型。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 棒球統一獅富邦悍將友誼新莊

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