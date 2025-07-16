體育署攜手愛爾達、公視轉播世大運　各平台播出資訊一次看

▲2025年萊茵魯爾世界大學運動會轉播資訊。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年萊茵魯爾世界大學運動會訂於德國時間7月16日至27日（台灣時間7月17日至28日）盛大舉行，教育部體育署為維護國人觀賽權益，特別攜手愛爾達電視與公共電視台，自17日起進行為期12天的跨平台聯合轉播。

中華電信MOD愛爾達體育1至4台將播出100小時賽事內容，網路及行動平台ELTA.tv提供高達700小時（含100小時中文）、Hami Video同步播放600小時（含100小時中文），公視也將播出50小時精彩賽事，邀請全民無時差關注中華隊，為選手加油打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆世大運將匯聚全球優秀大專運動員齊聚德國萊茵魯爾都會區，我國代表團共196名選手已陸續出發，將在各大賽場挑戰來自世界各地的強敵，為台灣爭光，並展現青春與實力。

▲體育署長鄭世忠（右1）與本屆世大運掌旗官，女網好手楊亞依（中）及擊劍王子陳弈通（左1） 。（圖／體育署提供）

本屆轉播由愛爾達電視擔任總代理，提供MOD、有線電視、網路與行動裝置全方位收看管道，讓民眾在家也能一同見證榮耀，感受運動的熱血與感動。

此外，體育署也首度媒合愛爾達與銘傳大學、玄奘大學、文化大學、國立中正大學及國立體育大學等5所院校，鼓勵相關科系學生投入社群營運與內容製作，透過雙軌合作方式發布精彩賽事資訊，提升選手能見度，同時培育運動傳播新血。

本屆世大運不僅是競技舞臺，更是促進國際交流與文化互動的重要場域，也是青年學子累積實務經驗、投身運動傳播領域的最佳契機。體育署期盼中華隊再創佳績，讓世界看見台灣，也讓更多青年在世大運中綻放光芒。

各轉播平台播出查詢連結：

愛爾達電視

https://eltaott.tv/ (萊茵魯爾世大運專區)

https://eltaott.tv/mod/program_detail (電視平台節目表)

https://eltaott.tv/channel/program_detail (網路平台節目表)

公共電視

http://web.pts.org.tw/php/programX/main.php?XCHANNEL=PTSXS&XMODE=WEEK&TY=&TM=&TD= (小公視節目表)

https://www.facebook.com/ptssports?mibextid=LQQJ4d (公視體育臉書粉絲專頁)