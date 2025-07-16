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十年搭檔寫下告別序章　日本「最美女雙」直落2晉級日羽公開賽次輪

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本羽球女子雙打名將組合志田千陽與松山奈未，16日傍晚出戰日本公開賽首輪，全場她們沒有歷經太多阻礙，以21比13、21比11直落2擊敗師妹廣上瑠依／保原彩夏組合，順利晉級16強。

這場比賽不僅是晉級戰，更是一場充滿情感與告別意味的賽事；志田與松山這對搭檔，曾在2024年巴黎奧運奪得銅牌，並已於本月9日宣布，將於8月中巴黎世界錦標賽後正式解散，結束長達10年的合作。

此役兩人依舊展現高度默契與情感連結，她們以壓倒性的氣勢拿下第一局後，第二局趁勝追擊再以10分差勝出；比賽過程中兩人頻露笑容，顯然珍惜這最後的國內舞台，賽後場內響起熱烈掌聲，兩人以笑容與揮手回應，場面溫馨感人。

志田與松山的搭檔淵源可追溯至2014年，當時志田是高一，松山是國三，兩人在日本青少年代表合宿中首次搭檔，逐步建立起以松山犀利前場進攻與志田穩健防守為主的快速打法，並在2024巴黎奧運寫下巔峰，奪得銅牌。

但奧運後，兩人逐漸出現目標分歧，志田一心追求世界第一，而松山則在動力維持上陷入掙扎，經多次與團隊溝通後，雙方決定和平解散。

她們於本月8日在熊本舉行記者會，對外正式宣布分手，志田坦言：「雖然解散這個詞聽起來有些負面，對我來說與松山結束搭檔關係確實感到不捨，但更多的是滿懷感激。」

面對最後的賽程，兩人依然充滿鬥志，志田在10日於國家隊合宿受訪時表示：「目標是奪冠，」；松山也表達了對這段旅程的珍惜：「希望能在場上多留一分鐘、一秒也好。」

日本公開賽為日本主辦的最高級別國際賽事，志田、松山組合自2017年以來曾6度參賽，最佳成績為3度打入8強，此次將是她們在國內的最後一舞，接下來將全力備戰8月於巴黎舉行的世界錦標賽，以圓滿落幕為目標。

關鍵字： 志田千陽松山奈未日本羽球公開賽

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