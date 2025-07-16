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瓊斯盃地貼爭議延燒！籃協澄清早處理　質疑工會行文廠商不妥

▲瓊斯盃中華籃隊劉錚。（圖／記者林敬旻攝）

▲瓊斯盃地貼爭議延燒，籃協再次說明。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

本屆瓊斯盃「地貼」引發的場地安全爭議仍在延燒，職業籃球員工會昨（15日）晚發出聲明，提出3項訴求，並正式行文體育署與中華籃協等單位。對此籃協副祕書長張承中今（16）日出面說明，強調在工會發函前，籃協已主動與地貼相關廠商溝通，直言工會直接對廠商發函「不適合」。

工會在聲明中指出，希望籃協針對跳球圈周圍4塊地貼進行風險評估，必要時應調整或拆除，以確保場地安全。而在新莊體育館今日進行的比賽中，這4塊地貼已經改為割字樣式，面積也有所縮小。

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張承中說明事件時指出，13日中華藍隊對上菲律賓比賽中出現球員滑倒情況後，籃協立即與廠商展開協調，針對罰球圈的2個地貼，13日連夜製作、14日早上施工，其他4個長形地貼因製作需要時間，15日賽後半夜施工，改為割字地貼。

▲瓊斯盃地貼再度引發爭議，籃協副秘書長張承中親上火線回應。（圖／記者杜奕君攝）

▲籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）

張承中表示，14日早上起籃協便與4家廠商溝通，這些廠商皆為大型企業，必須經過內部審查與評估，過程並非一蹴可幾。他也提到，工會14日下午才對籃協與體育署發函，15日晚間又發聲明，時間點讓外界誤以為今日改善工程是工會要求所致，對廠商並不公平。

針對工會也行文要求贊助商說明，張承中質疑其立場，「很難理解工會有什麼樣的立場可以發函給贊助商，我認為完全不適合。」

張承中說，自己與工會創始成員關係密切，自己算是「第一代」的工會，2016年球員卡事件，他當時沒找體育署或立委，一樣能做很多事，籃協完全理解工會替球員爭取權益的立場，「我也沒有換了位置就換腦袋，但工會有一些作法我認為需要調整。」

關鍵字： 瓊斯盃男籃中華男籃籃協張承中

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