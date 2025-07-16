響尾蛇隊史第一人！　台美混血卡洛爾明星賽首安即開轟

▲響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在明星賽6局開轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟明星賽16日上午於亞特蘭大盛大登場，國聯明星隊此役攻勢連連，首局大谷翔平安打帶動2分攻勢，6局下半在大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）開轟後，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）補上一支陽春砲，這發全壘打不僅是卡洛爾個人生涯明星賽首轟，更成為響尾蛇隊史第1人。

國聯明星隊今天在1局下半痛擊老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal），大谷翔平、阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）連續敲出安打後， 二壘手馬提（Ketel Marte）夯出一支二壘安打灌進2分打點，助隊先馳得點。

6局下半國聯明星隊攻勢再起，阿隆索在無人出局、一三壘有人時棒打布比奇（Kris Bubic），擊出一發3分砲讓球隊5比0擴大領先，2出局後卡洛爾面對今年9勝的老虎右投麥茲（Casey Mize）時，在2好1壞的情況下敲出中右外野陽春砲，國聯明星隊將記分板上的數字改寫至6比0。

卡洛爾這支全壘打擊球初速104.5英哩、飛行距離414英呎，也是他繼2023年明星賽2打數無安打後，生涯在明星賽的首安兼首轟，也是響尾蛇隊史首位在明星賽開轟的球員。