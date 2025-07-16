勇士以為霍佛德上周會簽約卻落空　湖人仍不放棄搶人

▲霍佛德在綠軍奪冠過程中扮演關鍵角色，他仍未決定下一步。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏網羅狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）後，傳出仍不放棄爭取39歲冠軍長人霍佛德（Al Horford）入隊。勇士原本是最熱門的下家，他們甚至預期雙方上周就能完成簽約，但霍佛德還在考慮退休，並不急著做決定，因此這場爭奪戰的戰線繼續延長。

霍佛德在塞爾提克勇奪2024年總冠軍時扮演關鍵角色，具備外線射程與防守經驗，是爭冠球隊理想的拼圖。但綠衫軍面臨豪華稅壓力，加上當家一哥坦圖（Jayson Tatum）今年季後賽遭逢阿基里斯腱重傷，波士頓高層決定出清多名主將，恢復自由身的霍佛德自然也不在未來藍圖中。

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原本外界已經認定霍佛德將前進灣區，雙方至今卻都未簽約，《ESPN》記者史皮爾斯（Marc Spears）透露，「勇士原本預期他上周就會簽約，但沒有發生。湖人、公鹿與老鷹也有興趣。他還在考慮是否退休，並不急於做決定。他第6個孩子即將出生，休賽季期間住在亞特蘭大和波士頓。據我所知，是否離家太遠會是他做決定的重要因素，尤其對勇士和較次要的湖人來說。」

▲湖人雖簽下艾頓與拉拉維亞，仍未放棄補強長人陣容，目標鎖定霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）

若從財務空間來看，湖人較為吃緊。他們簽下艾頓與拉拉維亞（Jake LaRavia）後已逼近第一層硬上限，僅剩不到100萬美元空間，就算裁掉領非保障約的米爾頓（Shake Milton），釋出390萬美元的雙年特例仍不足以開出霍佛德期望的510萬美元年薪。

另外，湖人也傳出有意招攬熱火前鋒威金斯（Andrew Wiggins），但該傳聞已遭否認，熱火傾向保留威金斯至開季，湖人的興趣則被認為是「過度渲染」。