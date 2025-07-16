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詹皇下一站達拉斯？　獨行俠賠率登頂成「最熱門新東家」

▲▼湖人天王詹姆斯遭逢左膝內側副韌帶（MCL）二級拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯與湖人傳出關係緊張，今夏可能離隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠一躍成為最有可能網羅湖人天王詹姆斯（LeBron James）的球隊，根據《Bovada》的最新賠率，他們以+125高居榜首。《The Athletic》指出，詹皇與湖人之間關係緊張，源自球團有意為明年夏天清出薪資空間，詹皇恐離開洛杉磯的傳聞再度升溫。

報導稱，若雙方裂痕無法修補，詹姆斯今夏可能就會被交易，由於他下季薪資高達5260萬美元，協議買斷的機率極低，而獨行俠被認為是最熱門的落腳處，擁有足夠籌碼且仍可保有爭冠實力。

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▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯可能前進獨行俠？（圖／達志影像／美聯社）

達拉斯陣中已有詹姆斯昔日的冠軍搭檔厄文（Kyrie Irving）、戴維斯（Anthony Davis），上個月還以狀元籤選進天才新星弗拉格（Cooper Flagg），組成資深明星與超級新星的陣容。若能再迎來詹皇，將成新賽季最受矚目的奪冠勁旅之一。

值得一提的是，若湖人選擇與達拉斯交易，有可能惹怒被視為新門面的唐西奇（Luka Doncic），曾帶領達拉斯打進2024年總冠軍賽的他，上季中被震撼交易至洛城，他很期待與偶像詹姆斯繼續合作，如果詹皇被送到他的前東家，對他將又是一次衝擊。

除了獨行俠，熱火（+500）、騎士（+550）、勇士（+600）與尼克（+800）也名列賠率榜。詹姆斯2025-26賽季是否會續披紫金戰袍，仍是休季最具話題性的懸念之一。

▲湖人唐西奇上半場狂轟22分，率隊前兩節壓制灰狼。（圖／路透）

▲湖人若協助獨行俠補強，恐引爆新門面唐西奇不滿。（圖／路透）

關鍵字： 籃球NBA達拉斯獨行俠LeBron James

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