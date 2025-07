菊池雄星睽違4年再踏紅毯　攜妻深津瑠美與長子亮相展現天使紅魅力

▲菊池雄星一家三口相隔4年走紅毯。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

2025MLB明星賽今天(16日)登場,生涯第2度入選明星賽的天使日籍左投菊池雄星,賽前與愛妻深津瑠美、長男Leo一同亮相,這是自2021年之後,菊池雄星一家三口再度走紅毯大道,成為全場焦點。

菊池家、準備中

Getting ready with the Kikuchis #RepTheHalo X #AllStarGame pic.twitter.com/n40JqCVWpi