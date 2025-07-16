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菊池雄星睽違4年再踏紅毯　攜妻深津瑠美與長子亮相展現天使紅魅力

▲菊池雄星一家三口相隔4年走紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星一家三口相隔4年走紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025MLB明星賽今天（16日）登場，生涯第2度入選明星賽的天使日籍左投菊池雄星，賽前與愛妻深津瑠美、長男Leo一同亮相，這是自2021年之後，菊池雄星一家三口再度走紅毯大道，成為全場焦點。

今年34歲的菊池雄星，此次與愛妻深津瑠美及愛子Leo同行，他們一同踏上紅毯，展現家庭溫馨氛圍；菊池受訪時表示：「對我們全家來說，這是非常特別的時刻，能夠被選上明星賽，真的非常幸福，看到這麼多球迷前來支持，我衷心感謝。」

▲菊池雄星一家三口相隔4年走紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星一家三口相隔4年走紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

在穿搭上，全家選擇呼應天使隊代表色「紅色」作為主軸，深津瑠美身穿亮眼紅色系洋裝登場，與丈夫的造型相互輝映。菊池說道：「我們全家都穿上了象徵天使隊的顏色。」

雖然菊池此次不會在明星賽上登板，但他仍懷抱期待的提及：「我是投手，所以還是會特別關注投手的表現，」本季菊池先發20場繳出4勝6敗、防禦率3.11的成績，113局賞115次三振。

關鍵字： MLB洛杉磯天使菊池雄星

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