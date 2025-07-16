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台灣隊12強奪冠改編電影！　陳傑憲是重要角色

「台灣隊長」陳傑憲人帥球技佳，描述12強賽奪冠的電影年底開拍，他將會是片中重要角色，並鎖定大咖男星演出。

▲「台灣隊長」陳傑憲人帥球技佳，描述12強賽奪冠的電影年底開拍，他將會是片中重要角色，並鎖定大咖男星演出。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「Team Taiwan」台灣隊去年勇奪世界棒球12強賽冠軍，影壇馬上吹起一陣棒球電影風，「台灣隊長」陳傑憲因此暴紅，更與球團簽下2億元合約，創下本土球員最高身價紀錄。據悉，以陳傑憲和12強球員真人實事改編的電影，確定在年底開拍，鎖定大咖男星主演，將這激勵人心的故事繼續說下去。

台灣隊奪冠創下歷史紀錄，打造出一批堪比超級巨星的選手，其中「台灣隊長」陳傑憲更是引起旋風，他帶領全隊奮鬥和拚搏的歷程，猶如勵志電影，如今也真的要搬上大銀幕。

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流出徵選文　考慮曹佑寧

據悉，以12強賽台灣隊真人真事改編的棒球電影，即將在年底開拍，以奪冠歷程為劇情主軸，且全隊人氣最高的隊長陳傑憲、林家正等明星球員，將鎖定大咖男星主演，力求原汁原味刻劃出這個故事。

威剛投資的《冠軍之路》紀錄片今年2月在天母棒球場開拍。

▲威剛投資的《冠軍之路》紀錄片今年2月在天母棒球場開拍。

近日社群Threads已出現棒球電影徵選演員的貼文，重要的球員角色，劇組目前尚在確定演員中；圈內有棒球專業或體育特長、有一定知名度的男星，免不了都會在選角範圍內。此外，據悉曹佑寧曾獲考慮，劇組也打算借鑑布萊德彼特《魔球》的模式來拍這部片。

2011年上映的《魔球》描述大聯盟戰績墊底的奧克蘭運動家棒球隊，利用科學數據選出好球員，最後這支窮酸球隊，在外界凶猛的譏嘲下逆襲寫下20連勝、成功追平美國聯盟的紀錄，也順利打進季後賽。台灣隊當初多位強投強打因傷退出，戰力吃緊不被看好，也與《魔球》裡的奧克蘭運動家一樣逆轉勝，此番熱血勵志操作，應能催出許多死忠球迷的眼淚。

在世界棒球12強冠軍賽敲出3分砲助台灣奪冠的陳傑憲（左一），獲頒單場MVP。（翻攝自陳傑憲IG）

▲在世界棒球12強冠軍賽敲出3分砲助台灣奪冠的陳傑憲（左一），獲頒單場MVP。

頻炎上惹議　隊長是非多

台灣隊中長相帥氣的「台灣隊長」陳傑憲暴紅後，活動、代言不斷，尤其奪冠後急著在場邊找老婆，愛妻形象讓網路上自稱「陳太太」的粉絲暴增；但人紅是非也多，早前身陷俚語風暴遭炎上「不尊重女性」，又為了是否受邀赴美擔任MLB芝加哥白襪隊「台灣日」開球嘉賓惹議，但這些都不影響他的英雄傳奇。

陳傑憲紅到網路上出現冒名詐騙，經紀公司特別發聲明防詐。（翻攝自JenMao仁茂國際行銷臉書）

▲陳傑憲紅到網路上出現冒名詐騙，經紀公司特別發聲明防詐。

此外，以紀錄片形式籌備的世界棒球12強賽冠軍電影《冠軍之路Team Taiwan》，已在今年2月於天母棒球場開拍。陳傑憲也接下2026年世界棒球經典賽的隊長位置，屆時電影若有望在經典賽期間上映，除了為球員加油外，也能讓球迷再度重溫當時的感動。

31歲的陳傑憲已婚育有兩子，12強賽後他抱著獎牌在場邊尋找老婆的畫面，成為熱門話題。（翻攝自陳傑憲IG）

▲31歲的陳傑憲已婚育有兩子，12強賽後他抱著獎牌在場邊尋找老婆的畫面，成為熱門話題。


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關鍵字： 鏡週刊陳傑憲

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