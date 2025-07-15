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兄弟痛失勝利！桃猿6局大反攻　成晉再見安逆轉收尾

▲▼ 鄭浩均 。（圖／中信兄弟提供）

▲鄭浩均 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟作客樂天桃猿，一度5比0領先，但6局下，桃猿絕地大反攻，單局灌進5分追平。成晉9局下敲再見安，兄弟痛失勝利。桃猿終場6比5逆轉勝。

兄弟2局率先開啟攻勢，高宇杰適時安打率隊先馳得點，宋晟睿追加帶有1分打點安打。

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3局上2出局一二壘有人，黃韋盛擊出3分砲，本季第2轟出爐，率隊5比0擴大領先。

桃猿先發投手林子崴僅投3局退場，被敲7支安打，包括1轟，失掉5分皆為責失。洋投波賽樂接手，投到6局凍結對手比數。

兄弟本土先發鄭浩均主投5局僅挨4安，另有3次三振無失分，用球數僅67球。

6局上，兄弟決定換投，沒想到風雲變色，陳冠穎登板先後被陳晨威、成晉安打，三振梁家榮後遭林智平敲安，桃猿破蛋，也把陳冠穎打退場。

謝榮豪接手仍擋不住樂天桃猿，林承飛適時安打追回1分，曾冠傑2出局後擊出安打延續攻勢，宋嘉翔適時安打，帶有2分打點，加上中外野手傳三壘發生失誤，三壘跑者趁機跑回追平分。

桃猿在6局灌進5分，追平比數。目前兩隊5比5戰平。

比賽後半段，雙方牛棚都展現壓制力，兄弟蔡齊哲、王凱程各投1局無失分。桃猿外籍投手波賽樂4局接手，投到8局凍結對手比數。

朱承洋、陳冠宇各投1局，持續封鎖兄弟攻勢。

9局下，呂彥青登板，1出局後接連被林政華、陳晨威擊出安打，桃猿攻佔得點圈，成晉擊出左外野再見安。

關鍵字： 棒球中信兄弟樂天桃猿比賽球隊

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