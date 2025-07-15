兄弟3將挑戰全壘打大賽！平野看好魚住　莎菈的預感是「睿睿」　

▲曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

2025中職明星賽全壘打大賽本周末登場，中信兄弟今年共有3位選手參賽。總教練平野惠一與打擊教練莎菈今天賽前受訪預測，雙雙點名看好「魚住」曾頌恩與「睿睿」宋晟睿。不過兩人比起來，莎菈心中的預感是宋晟睿。

被問到看好誰有機會爭冠，平野惠一表示，「我覺得曾頌恩和宋晟睿應該都會有不錯的表現。」不過曾頌恩與江坤宇都力挺另一位參賽者王政順，他開玩笑稱，「不會吧？」

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江坤宇、曾頌恩不約而同表示，王政順是練習時的全壘打王，平野惠一給予肯定，「當然這是他第一次參加明星賽，真的是太好了！」

針對全壘打大賽遞補人選，據聯盟回覆，全壘打大賽的遞補人選，優先從球迷票選榜單中的其他名次選手中詢問意願；經詢問後，僅有陳晨威願意參加，接下來人選則是由球團推薦名單進行遞補。

中信兄弟3名參賽選手中，宋晟睿、王政順都是遞補入選。打擊教練莎菈被問到看好誰晉級，沉思了一會兒，隨後表示，「照理說應該是魚住（曾頌恩），但不知道為什麼，我感覺也有可能是睿睿（宋晟睿）。」

莎菈進一步指出，全壘打大賽採三分鐘計時賽制，對體能是一大考驗，「睿睿很年輕，應該是有足夠體力撐完3分鐘。」她也強調，最終還是要看大巨蛋的打者數據，「也許左打比右打還有利一些。」





▲中信兄弟打擊教練莎菈 。（圖／記者王真魚攝）