運動雲

>

兄弟3將挑戰全壘打大賽！平野看好魚住　莎菈的預感是「睿睿」　

▲▼中職曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

2025中職明星賽全壘打大賽本周末登場，中信兄弟今年共有3位選手參賽。總教練平野惠一與打擊教練莎菈今天賽前受訪預測，雙雙點名看好「魚住」曾頌恩與「睿睿」宋晟睿。不過兩人比起來，莎菈心中的預感是宋晟睿。

被問到看好誰有機會爭冠，平野惠一表示，「我覺得曾頌恩和宋晟睿應該都會有不錯的表現。」不過曾頌恩與江坤宇都力挺另一位參賽者王政順，他開玩笑稱，「不會吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

江坤宇、曾頌恩不約而同表示，王政順是練習時的全壘打王，平野惠一給予肯定，「當然這是他第一次參加明星賽，真的是太好了！」

針對全壘打大賽遞補人選，據聯盟回覆，全壘打大賽的遞補人選，優先從球迷票選榜單中的其他名次選手中詢問意願；經詢問後，僅有陳晨威願意參加，接下來人選則是由球團推薦名單進行遞補。

中信兄弟3名參賽選手中，宋晟睿、王政順都是遞補入選。打擊教練莎菈被問到看好誰晉級，沉思了一會兒，隨後表示，「照理說應該是魚住（曾頌恩），但不知道為什麼，我感覺也有可能是睿睿（宋晟睿）。」

莎菈進一步指出，全壘打大賽採三分鐘計時賽制，對體能是一大考驗，「睿睿很年輕，應該是有足夠體力撐完3分鐘。」她也強調，最終還是要看大巨蛋的打者數據，「也許左打比右打還有利一些。」

▲▼ 莎菈 。（圖／記者王真魚攝）

▲中信兄弟打擊教練莎菈 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 中信兄弟平野惠一中職.莎菈江坤宇.宋晟睿曾頌恩.宋晟睿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門新聞

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

2張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

3遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

4明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人

5聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　大眼妹悼念

最新新聞

1平野看好魚住全壘打王！沙菈預感睿睿

22025台北馬抽籤　國內跑者獎金50萬

3古久保讓林立決定　復出受明星賽規範

4宋晟睿全壘打賽看齊智勝：要比阿坤多

5德龍盼林智勝完美Ending！卻虧陳晨威

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366