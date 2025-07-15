運動雲

>

曾頌恩自稱「傲肖年」要贏林智勝！和江坤宇都看好阿順是黑馬

▲▼ 曾頌恩 。（圖／記者王真魚攝）

▲曾頌恩、江坤宇    。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中職明星賽將登場，全壘打大賽再度吸引關注，中信兄弟外野手曾頌恩確定遞補參賽，連續第二年站上全壘打舞台。他笑說：「我想說應該會贏過智勝，因為我是傲肖年（台語）啊！」

去年首度參賽留下深刻印象，曾頌恩回憶，「我記得我只打贏吉力（吉力吉撈．鞏冠）而已，其他人我都沒贏，可能吉力的餵球投手也沒餵好，所以發揮失常。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，全壘打大賽最難的不是技術，而是體力消耗，「真的很喘，打到比賽都還在喘，比完一整個疲勞感，隔天全身痠痛。」

被問及今年看好誰奪冠，他毫不猶豫點名「阿順」王政順，事實上，江坤宇也很看好他。

曾頌恩表示，「很多人講他會冠軍，因為他是練習全壘打王，他在練習時就很容易把球打出去，他把球送出去的感覺好像都很好，常常看到他在練習時，前面確實擊球打完之後，就開始一直把球打出牆。」

不只技巧到位，曾頌恩也笑說王政順擁有另一優勢，「他打完全壘打大賽就不用比賽了，我覺得他應該會進複賽。」

但談到王政順的餵球搭檔岳東華，曾頌恩突然笑說，「欸…這樣感覺又不一定了，他們兩個在一起會不太正經，可能會互相影響對方！」

至於自己的搭檔是誰？曾頌恩笑得很滿意，「還是坤宇啊！去年我們就搭過，他餵球很好，傳接球就很好了，沒問題！」

曾頌恩隨後透露，已經想好一個梗，休息時要派江坤宇上去「代打」，江坤宇卻靦腆回應，「亂講啦」曾頌恩加碼爆料，「他說他上次在洲際（2023年明星賽）是逆風所以沒打出去，他說這次大巨蛋一定可以拿全壘打王！」江坤宇聽完害羞飄走，「亂講、亂講！」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

陳奕迅踩空「重摔在地」！ 暖安撫粉絲...自嘲：有肉

熱門新聞

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

2張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

3遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

4明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人

5聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　大眼妹悼念

最新新聞

1德龍盼林智勝完美Ending！卻虧陳晨威

2平野點出李博登課題　8、9月是決勝期

3世大運掌旗官　陳弈通、楊亞依出任

4曾頌恩自稱「傲肖年」要贏林智勝！

5林子偉傳奇捕手拚準度：為什麼是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366