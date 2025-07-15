曾頌恩自稱「傲肖年」要贏林智勝！和江坤宇都看好阿順是黑馬

▲曾頌恩、江坤宇 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／桃園報導

中職明星賽將登場，全壘打大賽再度吸引關注，中信兄弟外野手曾頌恩確定遞補參賽，連續第二年站上全壘打舞台。他笑說：「我想說應該會贏過智勝，因為我是傲肖年（台語）啊！」

去年首度參賽留下深刻印象，曾頌恩回憶，「我記得我只打贏吉力（吉力吉撈．鞏冠）而已，其他人我都沒贏，可能吉力的餵球投手也沒餵好，所以發揮失常。」

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他坦言，全壘打大賽最難的不是技術，而是體力消耗，「真的很喘，打到比賽都還在喘，比完一整個疲勞感，隔天全身痠痛。」

被問及今年看好誰奪冠，他毫不猶豫點名「阿順」王政順，事實上，江坤宇也很看好他。

曾頌恩表示，「很多人講他會冠軍，因為他是練習全壘打王，他在練習時就很容易把球打出去，他把球送出去的感覺好像都很好，常常看到他在練習時，前面確實擊球打完之後，就開始一直把球打出牆。」

不只技巧到位，曾頌恩也笑說王政順擁有另一優勢，「他打完全壘打大賽就不用比賽了，我覺得他應該會進複賽。」

但談到王政順的餵球搭檔岳東華，曾頌恩突然笑說，「欸…這樣感覺又不一定了，他們兩個在一起會不太正經，可能會互相影響對方！」

至於自己的搭檔是誰？曾頌恩笑得很滿意，「還是坤宇啊！去年我們就搭過，他餵球很好，傳接球就很好了，沒問題！」

曾頌恩隨後透露，已經想好一個梗，休息時要派江坤宇上去「代打」，江坤宇卻靦腆回應，「亂講啦」曾頌恩加碼爆料，「他說他上次在洲際（2023年明星賽）是逆風所以沒打出去，他說這次大巨蛋一定可以拿全壘打王！」江坤宇聽完害羞飄走，「亂講、亂講！」