運動雲

>

林子偉明星賽與兩大傳奇捕手拚準度！苦笑：一開始想說為什麼是我？

▲▼中職林子偉。（圖／記者李毓康攝）

▲林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中職明星賽系列活動將於7月19日揭幕，趣味競賽「鐵捕封殺王」率先登場，考驗選手的傳球準度與臨場反應。今年參賽名單話題十足，不僅有國家隊傳奇捕手葉君璋、高志綱，還有統一獅內野手潘傑楷、樂天桃猿「非正職捕手」林子偉跨界挑戰，讓比賽充滿看點。

比賽規則為每人5次阻殺機會，參賽者須從捕手蹲捕姿勢起始，接球後迅速起身，將球傳往設置於二壘的分數擋網區域，傳準即可得分。這項賽事不比臂力，而重視傳球準度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林子偉笑說，最初接到邀請還有點困，「一開始想說為什麼是我？但他們邀請我，我就說好啦，反正是趣味遊戲，去參加也能放鬆心情。」

雖然非正規捕手出身，但林子偉透露，過去在大聯盟就曾經蹲捕過，「但那時投手也是野手啦，不是真正投手。」他笑說，「不然我哪敢接？每顆球都會漏掉。」

面對與兩位傳奇捕手同場競技，他坦言壓力不小，「他們一定很準！我還沒練過啦，到時候就看感覺如何。」他強調，「這比賽看的是準度，跟臂力無關，如果不是比pop time，我或許還有點機會。」

談到對前輩印象，林子偉表示，「君璋前輩是阻殺率很高的捕手，又快又準，志綱前輩也是，兩個都很厲害。」

首次參加明星賽的林子偉表示很期待，「這次很多趣味活動，參加傳球比賽就當作好玩，體驗一下，也順便放鬆心情。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

熱門新聞

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

2張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

3遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

4明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人

5聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　大眼妹悼念

最新新聞

1德龍盼林智勝完美Ending！卻虧陳晨威

2平野點出李博登課題　8、9月是決勝期

3世大運掌旗官　陳弈通、楊亞依出任

4曾頌恩自稱「傲肖年」要贏林智勝！

5林子偉傳奇捕手拚準度：為什麼是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366