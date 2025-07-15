林子偉明星賽與兩大傳奇捕手拚準度！苦笑：一開始想說為什麼是我？





▲林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中職明星賽系列活動將於7月19日揭幕，趣味競賽「鐵捕封殺王」率先登場，考驗選手的傳球準度與臨場反應。今年參賽名單話題十足，不僅有國家隊傳奇捕手葉君璋、高志綱，還有統一獅內野手潘傑楷、樂天桃猿「非正職捕手」林子偉跨界挑戰，讓比賽充滿看點。

比賽規則為每人5次阻殺機會，參賽者須從捕手蹲捕姿勢起始，接球後迅速起身，將球傳往設置於二壘的分數擋網區域，傳準即可得分。這項賽事不比臂力，而重視傳球準度。

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林子偉笑說，最初接到邀請還有點困，「一開始想說為什麼是我？但他們邀請我，我就說好啦，反正是趣味遊戲，去參加也能放鬆心情。」

雖然非正規捕手出身，但林子偉透露，過去在大聯盟就曾經蹲捕過，「但那時投手也是野手啦，不是真正投手。」他笑說，「不然我哪敢接？每顆球都會漏掉。」

面對與兩位傳奇捕手同場競技，他坦言壓力不小，「他們一定很準！我還沒練過啦，到時候就看感覺如何。」他強調，「這比賽看的是準度，跟臂力無關，如果不是比pop time，我或許還有點機會。」

談到對前輩印象，林子偉表示，「君璋前輩是阻殺率很高的捕手，又快又準，志綱前輩也是，兩個都很厲害。」

首次參加明星賽的林子偉表示很期待，「這次很多趣味活動，參加傳球比賽就當作好玩，體驗一下，也順便放鬆心情。」