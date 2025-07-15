明星賽時尚焦點！張志豪戰靴搭蜘蛛人　黃子鵬老虎氣場全開

▲中職球星明星賽特製鞋曝光。（圖／品牌提供）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著2025年中華職棒下半季展開，聯盟各隊積極爭取季後賽席次，備受矚目的明星對抗賽也即將登場。運動品牌UNDER ARMOUR特別為旗下五位中職明星球員打造專屬「TEAM UA GIFT BOX」，象徵激勵與傳承，並將於明星賽中正式亮相。

這款專屬鞋款以客製化設計展現球員個人風格與特色。林安可（統一7-ELEVEn獅）以橘色火焰為主軸，象徵強勁火力；黃子鵬（樂天桃猿）則以黑金紅搭配虎頭元素呼應「老虎」稱號，展現穩健控球與臨場智慧；張志豪（中信兄弟）以紅藍配色與蜘蛛網圖騰呼應其「蜘蛛人」綽號，體現隊內領袖氣質。

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此外，陳子豪（味全龍）新球季轉隊後依舊是關鍵打者，鞋面設計融合龍鱗紋與暗紅配色，展現霸氣風格；岳東華（中信兄弟）則以黃黑漸層呈現穩定守備意象，鞋尾模擬手套接球的設計，象徵其二壘守備核心角色。

這五款兼具象徵意義與實戰性能的鞋款，將於明星賽登場，伴隨球星們一同站上榮耀舞台，展現場上風采與個人特色，為中職球迷獻上精彩對決。

▲中職球星明星賽特製鞋曝光，張志豪。（圖／品牌提供）

▲中職球星明星賽特製鞋曝光，黃子鵬。（圖／品牌提供）

▲中職球星明星賽特製鞋曝光，岳東華。（圖／品牌提供）