臺灣尚勇！統一獅攜手合作12強冠軍特展　重溫榮耀時刻

▲▼12強冠軍特展X統一獅。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

去年於世界12強棒球賽奪冠的台灣代表隊，如今透過國立臺灣歷史博物館《冠軍之路：臺灣尚勇》特展，再度喚起全台球迷的感動。開幕典禮於今（15）日上午盛大舉行，統一7-ELEVEN獅總經理蘇泰安率隊出席，攜手球員潘傑楷、陳重羽及Uni Girls啦啦隊親臨現場，展現職棒與國家榮耀的緊密連結。

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蘇泰安表示，非常榮幸能與國立臺灣歷史博物館共同合作，透過珍貴文物與展覽回顧冠軍之路，並讓更多球迷近距離欣賞包括冠軍獎盃、MVP獎牌、球員裝備等經典物件，再次感受去年12月舉國歡騰的榮耀時刻。

▲▼12強冠軍特展X統一獅。（圖／統一獅提供）

開幕現場由Uni Girls帶來熱力四射的應援舞揭開序幕，應援神曲《制霸天下》炒熱氣氛。活動也安排選手與球迷進行趣味問答，互動熱烈，最終有三位幸運球迷獲得與球員合影的機會，現場氣氛歡騰。

▲▼12強冠軍特展X統一獅。（圖／統一獅提供）

本次特展展出內容涵蓋2024世界12強賽冠軍獎盃、隊長陳傑憲獲得的MVP獎牌、Team Taiwan專屬幸運物骰子與無敵星星等物件，並延伸至2025年經典賽資格賽展品，期許台灣在2026年經典賽再創佳績。

為深化在地連結，特展也展示統一獅隊史10座年度總冠軍獎盃、「獅王神轎」等象徵地方信仰與球隊精神的獨特文物。展期即日起至9月底止，邀請全台球迷至台南臺史博一同見證「臺灣尚勇」的感動篇章。

▲▼12強冠軍特展X統一獅。（圖／統一獅提供）