夢幻變身一周？山本想當大谷開轟　大谷選貝茲：打保齡球

▲山本由伸。（圖／截自道奇官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

首次入選大聯盟全明星賽的道奇隊日籍投手山本由伸，於15日（台灣時間）出席全明星週活動，球團官方X（原Twitter）問答企劃與媒體見面會，展現球場外的親切魅力，並透露職業生涯最讓他緊張的一場比賽。

當被問到「如果能變成隊友中的任何一人一週，你會選誰？」時，山本毫不猶豫地選擇了大谷翔平，笑說：「因為我想打全壘打。」他的率真回答與爽朗笑聲，逗樂在場眾人，展現幽默一面。

大谷則點名貝茲（Mookie Betts），理由是「想和他一起打保齡球」，還當場做出揮球姿勢，笑果十足。而山本本人也獲得隊友克蕭（Clayton Kershaw）點名：「我想體驗山本的一天，去日本看看他的日常生活，一定很精彩。」展現隊友間深厚情誼。

明星賽前記者會中，山本也談到他職涯最緊張的一場比賽，是去年10月與教士進行的國聯分區系列賽第5戰。「那場比賽是我棒球人生中最緊張的一場，能壓制對手讓我更有信心。」他提到前一晚幾乎難以入眠，直到真正站上投手丘時，才強迫自己專注、相信自己。

山本當時在關鍵戰役與達比修有交手，5局無失分、僅被敲出2支安打的好表現，助道奇闖進下一輪，堪稱他旅美後的重要代表作之一。