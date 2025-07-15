超人力霸王主題曲原唱Voyager　首次登上台北大巨蛋開唱

▲Voyager。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025統一7-ELEVEN獅與超人力霸王攜手合作，將於7月25日（五）至27日（日）在台北大巨蛋盛大舉辦年度最強主題日「超人力霸王主題日」，超人力霸王系列主題曲原唱雙人組合「Voyager」登台演出。

這場全台特攝迷與親子觀眾引頸期盼的盛會，今年暑假熱血回歸，不僅將邀請最新登場的「超人力霸王奧米加」躍上大巨蛋，更集結歷代人氣超人力霸王英雄，包括初代、傑洛、捷德、歐布、X、梅比斯與銀河，一同守護主場，點燃夏日熱血！

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此次活動最大亮點之一，莫過於首次邀請到來自日本、超人力霸王系列主題曲原唱雙人組合「Voyager」登台演出！由 TAKERU 與瀬下千晶組成的Voyager，自2013年起便負責演唱《超人力霸王銀河》《超人力霸王X》等多部作品的主題與插曲，兩人更曾於《超人力霸王X》劇中飾演特防隊成員——TAKERU 飾演山岸健、瀬下千晶飾演松戶千明，堪稱特攝粉絲心中的經典存在。

Voyager 將於連續三天比賽的五局中場時間登上舞台，現場獻唱超人力霸王歷代經典曲目，並擔任開球嘉賓，與台灣粉絲一同點燃棒球與特攝交織的熱情火花