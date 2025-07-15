詹皇、巴特勒互換東家？　天王經紀人認有4隊聯繫：沒必要反駁

▲傳出有4隊聯繫詹姆斯的經紀人保羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA天王詹姆斯（LeBron James）今夏未與湖人簽訂新合約，《ESPN》爆料已有4隊聯繫詹皇的王牌經紀人保羅（Rich Paul），討論潛在交易可能性，對此保羅出面回應，證實確有此事，「我們沒必要反駁或澄清誰說了什麼、沒說什麼。」

《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）日前披露，聯盟有4隊對詹皇展現興趣。美國節目《Scoop B Radio》主持人羅賓森（Brandon Robinson）隨後點名，這4支球隊是騎士、勇士、快艇與獨行俠。

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對此詹姆斯經紀人保羅出面回應，「我們沒必要反駁或澄清誰說了什麼、沒說什麼，這不是我們的重點。」 他強調，「現在這個時代，聯盟裡有太多聲音、媒體與輿論，每個人都有自己的角色。我們的態度是，讓他們做自己的事，我們不用出來一一解釋。」

▲詹皇經紀人保羅證實已有4隊接洽潛在交易，表示「無需反駁」。（圖／達志影像／美聯社）

保羅向《ESPN》證實，確實有4支球隊聯繫他，但詹姆斯本人並未提出交易申請，他也未與湖人討論過任何交易詹皇的可能性。

資深記者謝爾本（Ramona Shelburne）不認為下個賽季會是詹姆斯生涯的最後一舞，但湖人並沒有和他討論1+1、2+1或任何延長合約的可能性，只讓他單純執行球員選項，「這已經透露出很多訊息，現在湖人已經不讓他掌控局勢了。」不過據保羅的說法，詹皇團隊也未向湖人要求延長合約。

記者默羅斯（Rob Murrows）14日披露，勇士已聯繫湖人，表達對交易網羅詹姆斯的興趣。有美國媒體提出以巴特勒（Jimmy Butler）換詹皇的構想。

《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）分析，「目前來看，詹姆斯仍優於巴特勒，但以兩人當下的階段，他們在球場上的作用類似。巴特勒年紀較輕、合約掌握權更高。不過，就算勇士未必還具備衝冠戰力，若能換來一位10度打進總決賽、擁有4冠的超級球星，未嘗不是一場豪賭。」

▲美國媒體提出用巴特勒換詹姆斯的構想，打造柯瑞＋詹皇超級組合。（圖／達志影像／美聯社）