曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

▲大谷翔平幽默對待「死球恩怨」對手。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平，在15日（台灣時間）現身亞特蘭大舉行的全壘打大賽現場，與曾留下「死球恩怨」的對手上演令人會心一笑的一幕，讓現場氣氛相當逗趣。

儘管未參加本屆全壘打大賽，大谷仍在場邊與其他球員熱絡互動。期間他特別走向曾效力於阪神、現為教士隊後援投手的蘇亞雷斯（Robert Suarez），一邊故作皺眉，一邊用手按著自己右肩下方，似乎在調侃一個月前對方所投出的那顆爭議性觸身球。

回顧6月19日的道奇與教士之戰，蘇亞雷斯在九局對戰大谷時，從3好球局面投出一記直擊其右肩下方的觸身球，球速達160公里火球。當時雙方已有多次內角球對決，該球一度被外界視為可能的「故意觸身」。

大谷此番「反將一軍」的幽默舉動，讓蘇亞雷斯當場大笑，兩人隨後也以微笑相擁，展現出明星賽獨有的和諧氛圍。這場突如其來的「擁抱大和解」瞬間，也成為本屆明星賽周邊最受矚目的畫面之一。