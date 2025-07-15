運動雲

>

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

▲大谷翔平幽默對待「死球恩怨」對手。（圖／截自X）

▲大谷翔平幽默對待「死球恩怨」對手。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平，在15日（台灣時間）現身亞特蘭大舉行的全壘打大賽現場，與曾留下「死球恩怨」的對手上演令人會心一笑的一幕，讓現場氣氛相當逗趣。

儘管未參加本屆全壘打大賽，大谷仍在場邊與其他球員熱絡互動。期間他特別走向曾效力於阪神、現為教士隊後援投手的蘇亞雷斯（Robert Suarez），一邊故作皺眉，一邊用手按著自己右肩下方，似乎在調侃一個月前對方所投出的那顆爭議性觸身球。

回顧6月19日的道奇與教士之戰，蘇亞雷斯在九局對戰大谷時，從3好球局面投出一記直擊其右肩下方的觸身球，球速達160公里火球。當時雙方已有多次內角球對決，該球一度被外界視為可能的「故意觸身」。

大谷此番「反將一軍」的幽默舉動，讓蘇亞雷斯當場大笑，兩人隨後也以微笑相擁，展現出明星賽獨有的和諧氛圍。這場突如其來的「擁抱大和解」瞬間，也成為本屆明星賽周邊最受矚目的畫面之一。

關鍵字： 大谷翔平全壘打大賽幽默互動明星賽笑聲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

單場兩度重摔不怕　賀博：好險我只有19歲

單場兩度重摔不怕　賀博：好險我只有19歲

大谷翔平受訪延誤仍人氣爆棚　笑談面對賽揚左投「不想對上他」

大谷翔平受訪延誤仍人氣爆棚　笑談面對賽揚左投「不想對上他」

【濃煙狂竄】高雄電池工廠大火15人傷！ 陳其邁急衝現場坐鎮

熱門新聞

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

2張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

3遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

4聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　大眼妹悼念

5張榮麟生前最後發文「我hold住了」

最新新聞

1捕手史上頭一遭！羅利54轟稱霸全壘打大賽

2下屆奧運6隊6天爭奪史上第7金

3NBA夏聯最狂灌籃　溜馬扣將讓對手翻白眼

4克魯茲狂轟513英呎怪力彈

5聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　大眼妹悼念

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366