藤浪晉太郎確定加盟DeNA！波拉斯證實　相隔三年重返日職

▲水手藤浪晉太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

前阪神虎投手藤浪晉太郎確定回歸日本職棒，將加盟橫濱DeNA灣星隊，結束兩年美國職棒旅程。經紀人波拉斯（Scott Boras）於15日（台灣時間）大聯盟明星賽會場受訪時證實此消息，藤浪預計在睽違三年後重返日職。

藤浪今年與水手隊簽下小聯盟合約，春訓期間曾以受邀身分參與大聯盟熱身賽，8場出賽投7.2局、送出12次四死球，控球仍舊不穩，最終未能晉升大聯盟，從小聯盟出發。在3A塔科馬隊擔任中繼投手，4月防禦率飆高至12.38，但5月起展現回穩跡象，7場出賽僅失1分，6月再繳出連續8場無失分佳績，然而仍在6月中被球團釋出。

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經紀人波拉斯稍早透露，藤浪持續自主訓練，並與多支球隊洽談，評估回歸日本或繼續挑戰美職可能性。最終，藤浪選擇投入DeNA戰力行列，將首度穿上阪神以外的日職球隊戰袍。

日媒《體育報知》報導提到，橫濱DeNA目前戰績在五成邊緣徘徊，牛棚戰力急需補強，包含山崎康晃、森原康平、三嶋一輝等老將都在二軍調整中。

藤浪於2023年透過入札制度挑戰美職，效力運動家隊開季擔任先發，後轉任中繼投手，並於季中交易至金鶯隊，全年64場出賽拿下7勝8敗2救援，防禦率7.18。2024年與大都會隊簽約後未升上大聯盟，3A成績為33場出賽、1勝2敗1救援，防禦率5.94。今年球季起嘗試全新武器「二縫線速球」，期盼重拾巔峰狀態。

據《體育日本》報導，目前DeNA陣中尚有幾個具代表性的空號背號尚未使用，其中包括今永昇太曾穿的背號「21」號，以及名球會傳奇投手平松政次的「27」號，外界關注藤浪可能會選擇其一作為回歸象徵。

針對藤浪即將加入球隊一事，DeNA球團統括本部長萩原龍大12日曾表示：「雖然目前是以假設情境討論，但若藤浪真的加盟，我們會善用球隊在AI分析等方面的優勢，全力協助他改善控球問題。我相信他自己也抱持著同樣的期望。」