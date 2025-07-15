「現在能夠投球真的很幸福」　大谷翔平盼二刀流長長久久

▲大谷翔平明星賽前夕受訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟「二刀流」球星大谷翔平出席明星賽前夕記者會，談及重返投手丘的心情與未來展望。他坦言，經歷第二次手術後仍能繼續投球，讓他格外珍惜現階段的每一場比賽。即便明星賽舞台尚未出現其他二刀流選手，他也期盼未來有更多人能挑戰這條艱辛道路。

「現在能夠投球真的很幸福，從練習開始，能不帶疼痛地投出每一球，就是我每天感受到的喜悅。」大谷說道，語氣中充滿對健康的感激。

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談到是否期待有其他二刀流選手登上明星賽舞台，大谷表示：「我自己也想看看除了我以外的二刀流選手出現在這個舞台。這或許是未來的事，但我也會盡力將我的經驗傳遞下去。」

至於能否長期維持二刀流身分，大谷坦言目前無法預測，「不管是單做投手或打者，都沒人能說得準能走到哪裡，但我當然希望能夠長久地持續下去。」

現年31歲的大谷，已五度入選明星賽，無論是身為球員或身為榜樣，他都明白自己的影響力。他說：「如果我能在這樣的舞台上展現出讓後輩想要模仿的表現，那就是一件很開心的事。」

至於本屆明星賽對哪位球員印象最深？大谷翔平表示，「比我年輕的球員越來越多。過去我一直是以年輕球員的身分打球，現在看到比自己年輕一輩的表現也讓我受到了很大刺激，這也是我很期待的部分。」