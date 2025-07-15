大谷翔平受訪延誤仍人氣爆棚　笑談面對賽揚左投「不想對上他」

▲大谷翔平明星賽前夕受訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟「二刀流」球星大谷翔平出席明星賽前夕記者會，儘管因媒體邀約而延遲現身，但人氣依舊爆棚。他在受訪時談到對抗賽揚獎左投史庫巴爾（Tarik Skubal）的看法，並表達對本屆明星賽展現代表性表現、角逐生涯首座MVP的期待。

由於需配合電視台錄影，大谷直到其他選手結束聯訪後才現身，現身於寫有「OHTANI」字樣的大聯盟官方採訪區，受訪約17分鐘，期間媒體圍繞不減，展現他「大聯盟門面」的高人氣。

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談及即將在明星賽對決的老虎左投史庫巴爾，大谷笑說：「如果可以的話，希望不要對上他。」他指出，史庫巴爾控球穩定、球質優異，是會主動進攻好球帶的投手，「心裡想著，不能被他的氣勢壓過。」

去年在明星賽敲出生涯首轟後，外界對大谷本屆表現寄予更高期待。對此，他表示：「當然，如果能敲出全壘打或安打會很開心，但更重要的是在打席中展現自己的揮棒節奏，尤其是對上這些頂尖投手時。」

大谷強調：「我希望能在這樣的舞台上打出讓未來的小朋友想模仿的表現，那會讓我感到很開心。」他深知自己在球界的象徵意義，也期盼在這場夏季棒球盛會中，以最佳表現展現熱情與使命感。

▲大谷翔平明星賽前夕受訪。（圖／達志影像／美聯社）