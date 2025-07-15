遊騎兵睽違6年首輪挑高中生　頂尖高中野手費恩6年前U12曾來台

▲費恩（Gavin Fien）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒2025年選秀首日爆出冷門，德州遊騎兵以首輪第12順位選進來自加州Great Oak高中的18歲游擊手加文‧費恩（Gavin Fien）。這是球隊自2018年以來首次再度選進高中生，被視為大膽且具眼光的選擇。

費恩原本在《MLB Pipeline》評選中排名第22名，預期會在首輪後段被選中，但最終成為遊騎兵重點鎖定的對象。遊騎兵業餘球探總監費格（Kip Fagg）表示：「這支選秀班群雄並起，我們分析後發現費恩具備頂尖打擊與防守潛力，非常適合我們的養成藍圖。」

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費恩擁有豐富的國際賽經驗，曾在2019年來台參加U12世界盃，出賽7場，打擊率.421，貢獻7打點。在2024年夏季代表美國U18隊參賽，在世青盃資格賽中打擊率.400，並在MLB高中全明星賽貢獻兩支安打與兩打點，獲得MVP殊榮。他的打擊工具箱穩定且具爆發力，也被評定擁有良好長打能力。

今年高三總計出賽30場，他敲出5支全壘打、打擊率.358，並以11次保送超越9次三振，展現出色選球能力。高中四年累計91場比賽，打擊率.378、長打率.633，OPS高達1.084，成為Great Oak校史選秀順位最高的球員。

費恩的哥哥迪倫‧費恩（Dylan Fien）也於2024年被奧克蘭運動家隊第7輪選中，兄弟一起踏上職業棒球之路，令人看好家庭基因與培訓環境。

身高6呎3吋（約190公分）的費恩，揮棒姿勢特別，起手點偏高，導致他今年常在擊球時機上略顯延遲。不過球探報告仍指出，他五項工具皆有平均以上潛力，尤其傳球臂力獲評55分（至80分為滿分）。雖然他具備守內野多位置的可能，球隊仍傾向讓他持續練習游擊守備，

「我們有信心他的守備會隨小聯盟養成制度越來越好，最終成為游擊核心成員。」費格說。而他本人也堅信自己能勝任游擊位置，並以遊騎兵當家游擊手席格（Corey Seager）作為身材與風格的參考對象。

▲費恩（Gavin Fien）。（圖／截自X:USA Baseball）