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陳傑憲力挺！三級棒球中華隊成軍誓師　U12台南開打售票資訊出爐

▲U12培訓隊。（圖／球隊提供）

▲U12培訓隊。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華民國棒球協會今（14）日在台北福華飯店舉辦三級棒球成軍誓師大會，U12代表隊、U15培訓隊與U18培訓隊全員出席，展現備戰國際賽的決心與士氣。理事長辜仲諒從教育部次長張廖萬堅手中接過象徵榮耀與責任的會旗，正式轉交給三隊總教練，象徵三支中華代表隊成軍完畢、整裝待發。

去年率領中華隊在世界12強賽事奪下冠軍的國家隊隊長陳傑憲，也以學長身份現身會場力挺學弟。他勉勵選手們穿上中華隊球衣要有自信，把平時練習的成果毫無保留地展現出來，全力以赴爭取最佳成績。陳傑憲也與在場來賓分享奪冠後的心情，並鼓勵學弟們享受比賽、盡情發揮，為國爭光。

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這次成軍的選手陣容包括剛公布的U12代表隊18名正式球員、U15培訓隊20名選手以及U18培訓隊36名選手。接下來，U12世界盃少棒賽將於7月25日至8月3日在台南亞太棒球訓練中心登場，接續進行的U15亞洲盃青少棒錦標賽則將於8月17日至24日在同場地舉行，而U18世界盃棒球賽預計於9月5日至14日在日本沖繩開打。三支中華代表隊士氣高昂，蓄勢待發，目標一致，要在國際賽場上爭取佳績。

誓師大會現場貴賓雲集，包括總統府副秘書長何志偉、教育部次長張廖萬堅、主辦城市台南市體育局長陳良乾等人皆親臨現場，為三級棒球中華隊打氣加油。長期支持三級棒球的華南金控與玉山金控也特別派代表出席，並致贈刻有「一路相挺」字樣的紀念球棒予三位總教練，象徵企業界對台灣棒球深厚的支持與期待。會中還特別安排MINI BASEBALL U8小選手為三隊學長獻花加油，表達對中華隊的祝福，也象徵台灣棒球精神的代代傳承。

來自U12的李權恩、U15的江金澄以及U18的王奕翔，分別作為球隊代表帶領全隊喊出口號，展現團結士氣與目標決心。不論是迎戰勁敵挑戰衛冕，或是力拚連霸寫歷史，三支中華隊都將冠軍視為唯一目標，不負國內球迷的期待。中華棒協也特別與林業署花蓮分署合作，將三隊的奪冠宣言刻在「相挺CT紀念繪馬」上，分送給與會來賓，一起為中華小將祈福加油。

在國際賽即將展開之際，國內各大轉播平台也將提供完整轉播服務，包含緯來電視網、愛爾達體育台、東森電視網、中華電信MOD、Hami Video、公視+、以及 getwin_sport 的 YouTube 和 Twitch 頻道等，都將同步播出三級中華隊的精彩賽事。2025年U12世界盃預賽門票將於7月19日中午起在拓元售票系統開放預購。中華隊預賽採全區對號入座，票價方面，內野全票為300元、內野優待票為240元、身障優惠票則為150元。至於超級循環賽與獎牌戰的票價與預售時間，將稍後公告，所有活動最新資訊請密切關注中華民國棒球協會與賽事官方粉絲專頁。

關鍵字： 棒球誓師大會國際賽中華代表隊陳傑憲

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