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史上第3年輕MLB狀元誕生！　17歲游擊手威利茲想成為最拚命的選手

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國民睽違15年後再度握有MLB選秀狀元籤，今（14）日以首輪第1順位選進來自奧克拉荷馬州的高中游擊手威利茲（Eli Willits）。年僅17歲216天的威利茲不僅是本屆選秀中最年輕的球員，同時也是史上第3年輕的選秀狀元。

威利茲說，「每個孩子的夢想都是成為狀元，這也是我為自己設下的目標，如果你是狀元，沒有人能在你之上，我只想感謝上帝把我帶到這個位置。」

威利茲也是自1987年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）以來最年輕的狀元（當時17歲193天），史上僅次於1968年佛利（Tim Foli）的17歲180天。

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國民1周前才大幅調整高層，開除合作17年的總管瑞佐（Mike Rizzo）與冠軍教頭馬丁尼茲（Dave Martinez），改由自2012年起就在隊中的助理總管德巴托洛（Mike DeBartolo）暫代總管。

德巴托洛說，「他（威利茲）一直是我們的頭號目標，我們全程都在關注他，他就是我們一直想要的人，我們對結果感到非常興奮。」

威利茲是左右開弓打者，左打相對更穩定，打擊成熟度在同齡人中十分突出，他的擊球掌控能力極佳，常擊出平飛球，目前「力量」仍有些不足，但未來若持續發展，被看好有望在大聯盟單季擊出15轟。

國民選秀副總裁哈斯（Danny Haas）說，「他在守備的輕鬆程度，幾乎是你在17歲球員裡看不到的，他的雙手柔軟、步伐聰明敏捷，傳球動作簡潔、準確且強勁。」他補充說，「你還看得出他真心熱愛這項運動，已經累積大量比賽經驗。」

威利茲上季為高中母校繳出打擊率0.473、14支二壘安打、1支三壘安打、8轟、34打點、47盜、56得分的成績，且僅被三振4次，攻擊指數（OPS）高達1.514，助隊拿下奧克拉荷馬州高中B級聯賽6連霸。

威利茲原先已承諾就讀奧克拉荷馬大學，他爸爸是該校的教練，且哥哥目前也在校隊打球，但被國民以狀元身份被選進後，幾乎確定他不會踏上大學賽場。

▲▼國民威利茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲威利茲成為2025年MLB選秀狀元。（圖／達志影像／美聯社）

他說，「我還只是一個17歲的孩子，未來還有很多地方需要進步，但能和國民這樣的優秀球隊開始合作，我感到興奮和開心，我已經準備好和隊友、教練建立好關係，開始努力工作。」

最後威利茲表示，「我希望被形容為1個比任何人都更拚命的選手，但更重要的是，希望被形容為1個在場下也對他人很好、對隊友友善的好人。」

關鍵字： MLB國民威利茲

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