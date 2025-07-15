「阿舍哥」盼用經驗領導活塞　期待聯手底特律內線雙塔

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OFFICIAL: The Detroit Pistons announced today that the team has acquired wing Duncan Robinson via sign-and-trade with the Miami Heat. pic.twitter.com/9NFAeFjYpo — Detroit Pistons (@DetroitPistons) July 7, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

剛加盟活塞（Detroit Pistons）的射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson），近日出現在NBA夏季聯賽場邊，陪同隊友觀看比賽，也接受媒體訪問，分享初來乍到底特律的感想。

「這是1支很有趣的團隊，能來到這裡，參加小型訓練營、和大家一起練習、來球場為他們加油都很棒。」羅賓森補充，「這裡有超級有企圖心的年輕人，也有一些歷經多年賽場的老將，我很高興能成為其中一分子。」

活塞今夏送出前鋒富特奇歐（Simone Fontecchio），透過先簽後換的方式將羅賓森帶到陣中，並與他簽下3年總值4800萬美元的合約。

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▲羅賓森轉戰活塞。（圖／達志影像／美聯社）

活塞原先在自由市場的首要目標是留住射手畢斯利（Malik Beasley），但由於他捲入簽賭指控，球團計畫生變，最終畢斯利未能回鍋；底特律同時也在自由市場失去了資深射手小哈達威（Tim Hardaway Jr.），活塞隨後轉將補強目標放在羅賓森身上，彌補外線火力空缺，並簽下拉佛特（Caris LeVert）增強後場深度。

羅賓森談到自己能帶給活塞的價值時說，「首先，我可以為這支球隊帶來領導力，我參與過很多優秀的球隊，打過各種不同的角色。」

他接著說，「身為資深球員，就是要盡可能扮演球隊需要的角色，打出正確的籃球，讓隊友融入比賽，利用防守對我的策略，創造其他人的機會，並且奮力拚，幫助球隊朝勝利邁進。」

羅賓森特別提到對與活塞內線雙塔「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）與史都華（Isaiah Stewart）合作的期待，他在熱火期間便經常藉由阿德巴約（Bam Adebayo）掩護後獲得空檔，現在他希望能在底特律複製同樣的化學效應。

A warm welcome to our beautiful city.



Caris LeVert and Duncan Robinson are officially PISTONS pic.twitter.com/0aMSE3CA2t — M.R Design (@mrprodesign) July 2, 2025

「杜倫真的是1名特別的天賦型球員，從上季跟他對戰到現在，發現他又變得更高大、更強壯了，他的潛力可以說是無可限量。」羅賓森說。

「我很期待和他以及史都華一起打球，他們在掩護後能創造很多機會，2人也都有空中接力的威脅，當我吸引包夾後再把球回傳給他們，這會是很棒的選項，他們在大個子球員中展現的多樣化與持球能力很特別，我很期待跟他們培養默契，那會很有趣。」