運動雲

>

鄧愷威5局無失分最速154奪勝　李灝宇雙安狂跑4盜刷紀錄

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

巨人3A鄧愷威於14日（台灣時間）迎來本季第4場先發，主投5局無失分，拿下第3勝。李灝宇2安打、單場4次盜壘，表現亮眼。

鄧愷威前兩局皆演出三上三下，3局下遇到亂流，雖飆出2次三振也投出2次保送，最後再以三振化解危機。4局下兩出局後遭敲安打，對方發動盜壘，他隨即穩住陣腳，製造滾地球化解危機。5局下先投出保送，隨後連續解決3名打者，完成先發任務。巨人3A在3局上先攻下1分，並於5、6兩局各添3分奠定勝基，最終以7比0獲勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄧愷威此役最快球速達95.6英里（約154公里），共投84球，其中50顆好球，僅被擊出2支安打，送出7次三振、3次保送，成功拿下勝投。1

海盜3A鄭宗哲擔任先發二壘手、排第9棒，8局下滿壘時選到保送，貢獻勝利打點。此役3打數無安打，打擊率為0.285。

老虎3A李灝宇鎮守三壘、擔任開路先鋒，3局上選到保送後立刻連盜兩次壘包，但留下殘壘。5局上再次選到保送，隨後盜壘成功，並靠隊友推進跑回球隊第1分。7局上敲出安打，啟動4分大局；8局上再敲安打，並盜壘成功，靠隊友推進再跑回1分。最終老虎3A以6比1獲勝。

李灝宇本場3打數2安打，另靠2次保送上壘，全場4次盜壘成功，刷新生涯單場最多紀錄，本季累計15盜，單場跑回3分。

運動家2A林家正於7局上代打選到保送，9局上敲出安打，目前打擊率為0.179。

關鍵字： 棒球先發投手盜壘勝利打點代打

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

山本由伸7局無失分問天！道奇延長賽勝　羅伯斯坦言前半季不滿足

山本由伸7局無失分問天！道奇延長賽勝　羅伯斯坦言前半季不滿足

悍將主場球迷不雅舉動引爭議　球團將強化控管

悍將主場球迷不雅舉動引爭議　球團將強化控管

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

詹皇到獨行俠重聚戴維斯、厄文？　美媒曝4隊已連繫他的經紀人

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

熱門新聞

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍　復仇粉碎小蠻牛3連霸夢

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

「約基奇替補」真的來了！　金塊、國王交易正式完成

中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

2義大利史上第1人！球王辛納奪溫網冠軍

3謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍

4約基奇替補真的來了！交易正式完成

5中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林

最新新聞

1山本由伸揮別陰霾！登板數已超越去年

2大谷翔平曬道奇五星合體

3遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

4陳義信受邀教士「台灣日」開球

5兩戰場均20.5分　狀元弗拉格夏聯關機

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

後勁淡定寫19連勝！　賽後自省對兄弟失7分...9局放心交給林詩翔

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

洪一中要陳飛霖放膽迎戰　開玩笑鼓勵他：不然去街頭喊聲

林詩翔守住1分差！　洪總強調終結者仍是他...期待找回信心

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366