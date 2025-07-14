鄧愷威5局無失分最速154奪勝　李灝宇雙安狂跑4盜刷紀錄

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

巨人3A鄧愷威於14日（台灣時間）迎來本季第4場先發，主投5局無失分，拿下第3勝。李灝宇2安打、單場4次盜壘，表現亮眼。

鄧愷威前兩局皆演出三上三下，3局下遇到亂流，雖飆出2次三振也投出2次保送，最後再以三振化解危機。4局下兩出局後遭敲安打，對方發動盜壘，他隨即穩住陣腳，製造滾地球化解危機。5局下先投出保送，隨後連續解決3名打者，完成先發任務。巨人3A在3局上先攻下1分，並於5、6兩局各添3分奠定勝基，最終以7比0獲勝。

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鄧愷威此役最快球速達95.6英里（約154公里），共投84球，其中50顆好球，僅被擊出2支安打，送出7次三振、3次保送，成功拿下勝投。1

海盜3A鄭宗哲擔任先發二壘手、排第9棒，8局下滿壘時選到保送，貢獻勝利打點。此役3打數無安打，打擊率為0.285。

老虎3A李灝宇鎮守三壘、擔任開路先鋒，3局上選到保送後立刻連盜兩次壘包，但留下殘壘。5局上再次選到保送，隨後盜壘成功，並靠隊友推進跑回球隊第1分。7局上敲出安打，啟動4分大局；8局上再敲安打，並盜壘成功，靠隊友推進再跑回1分。最終老虎3A以6比1獲勝。

李灝宇本場3打數2安打，另靠2次保送上壘，全場4次盜壘成功，刷新生涯單場最多紀錄，本季累計15盜，單場跑回3分。

運動家2A林家正於7局上代打選到保送，9局上敲出安打，目前打擊率為0.179。