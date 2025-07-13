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李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將13日迎戰台鋼雄鷹，李宗賢在9局下代打建功，掃出再見安打，率隊以4比3逆轉獲勝。他賽後在MVP頒獎台上情緒潰堤，哽咽感謝太太以紙條給予鼓勵，坦言家人是他克服身體不適的最大動力。

▲李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

▲李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

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本場比賽李宗賢並未先發，悍將9局下落後1分追平比數後，將張誠恩打退場，台鋼換上左投許育銘，李宗賢代打登場，鎖定第一顆好球積極出棒，敲出再見安打。

賽後站上頒獎台，他原本試圖壓抑情緒，但看到滿場觀眾及回想隊友每局都拼盡全力咬住比數，尤其最後一局申皓瑋、張育成、范國宸接連發動攻勢，他也把握機會接力貢獻。他說：「前面隊友很努力，我也要跟上。」

李宗賢今年5月中曾因神經問題下放二軍，當時他表示腰部以下會有「麻麻」的感覺，移動時受到干擾。「疲勞時會有心裡想動但腳慢半拍的狀況，靠著復健與防護團隊的協助恢復，自己也正在努力突破。」

這次傷勢是他首次遇到的情況，他坦言：「每天都照著訓練節奏調整，（在舞台上）情緒一來時，隊友還喊『不要哭』，但越說越想哭，很久沒有這樣的感覺，希望這份感動能成為球隊前進的動力。」他上一次敲出再見安打已是2017年4月30日，當時同樣是在悍將新莊主場。

家人一直是他堅持的最大動力。李宗賢透露，面對低潮時太太會寫紙條鼓勵他，「她怕我想太多，用這種方式支持我。不管訓練多累，我都告訴自己一定可以，也要堅持下去。」他也補充說道，「太太觀察我狀況，怕我什麼都悶在心裡，她幫我分擔很多。她寫紙條告訴我，她跟孩子都會支持我。」

今年面對特別大的壓力，他直言：「這份壓力也讓我變得更好，說真的這段過程不容易。不管守什麼位置，不管熟不熟悉，只要上場就是全力以赴。」最後他也感性表示：「謝謝球迷，是我們最大的榮耀，也感謝教練團信任每一位球員。」

▲李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

▲李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球悍將李宗賢再見安打家人影音

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