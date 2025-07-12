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林安可炸雙響砲灌7分打點！連3場開轟　統一獅11比4勝桃猿

記者王真魚／綜合報導

本周受到雨勢影響，樂天桃猿、統一獅今天在澄清湖賽事，終於如期開打。獅隊強打林安可雙響砲灌7打點，獲選單場MVP，率隊11比4擊敗樂天桃猿。

桃猿首局靠梁家榮滾地球攻下一分先馳得點。不過獅隊林安可下半局從魔神樂手中扛出3分砲，連3場開轟，本季第15轟出爐，一棒率隊超前。

4局上，林政華二壘長打追回1分，隨後因對方游擊手失誤跑回追平分。梁家榮隨後也補上安打，率隊攻佔一三壘，但關鍵時刻，林泓育吞下三振無功而返。

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4局下，攻勢同樣由林安可開始，選到四壞球保送，隨後發動盜壘成功，潘傑楷適時二壘安打，要回領先。

5局下1出局，魔神樂遭到獅隊攻破，林佳緯擊出內野安打，邱智呈選到四壞球保送，陳傑憲、林安可、陳鏞基接連敲安，率隊單局灌進5分擴大領先，也把魔神樂打退場。

6局下，前一打席擊出二壘安打的林安可，在林佳緯、邱智呈敲安後，再扛一發3分砲，目前4次打擊都上壘，3支安打皆為長打，且全壘打趕進度，本季累計16轟，只差魔鷹3支。

7局上，桃猿靠「老鬼」林智平適時二壘安打追回1分。

魔神樂僅投4.1局被敲8安，包括1轟，失掉8分、7分責失吞敗。

統一獅蒙德茲主投5局被敲6安，另有3次四壞球保送、1次觸身球保送，失掉3分、2分責失，拿下勝投。

▲▼ 林安可 。（圖／統一獅提供）

▲林安可 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 棒球比賽統一獅樂天桃猿林安可

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