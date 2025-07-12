高捷移防外野也失誤　陳金鋒不苛責：每天都是新的一天

▲陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將高捷升上一軍後，被設定是內、外野都能守的工具人。日前守一壘對味全龍發生關鍵漏接，昨天移防外野也有一次失誤，不過未擴大傷害。總教練陳金鋒今天賽前鼓勵子弟兵往前看，「每天都是新的一天，重要的事怎麼再去調整。

高捷8日對味全龍之戰因漏接釀禍，悍將最終吞敗。陳金鋒當時也說，這失誤確實滿嚴重且不必要，要想辦法克服天氣以及彼此溝通等因素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天對台鋼雄鷹之戰，高捷移防左外野，3局發生失誤，台鋼也趁機開啟攻勢，但滿壘「大中計」未攻下分數。

陳金鋒對於高捷昨晚失誤，坦言整季有120場，難免會有這種狀況，「怎麼在失誤中馬上調整回歸到比賽才是最重要的。」

他強調，要想辦法扭轉不好的記憶，當天也不會立刻找選手討論，「有什麼事情，明天再說，因為他回去一定會想一整個晚上。」

等他下一次回到球場，陳金鋒認為這時候比較適合關心選手，「再告訴他怎麼面對，當然這是算失誤，可是失誤後，要怎麼要面對今天比賽，這才是最重要的，因為你還是不斷在比賽，要有強烈的意志去克服。」

陳金鋒語重心長表示，「要告訴自己，今天是新的一天，球打過來了，還是要勇敢地去接，不斷去面對它的時候，才有辦法破除內心恐懼，如果永遠在逃避，那個東西就會永遠留在你心裡，下次發生，可能還是會遲疑，會一直在失誤的困境中。」

避免重蹈覆徹，陳金鋒希望選手往前看，「必須不斷地往前走，別讓自己埋在裡面，越有辦法突破這些問題時，在關鍵的時候，才有辦法去掌握整個比賽，在關鍵時刻，才能做出更好表現，這些都是一體兩面的事情，當你能夠突破時，你站在場上就會很自在。」