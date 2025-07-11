恨帥潮！洪總私服穿搭被讚爆　害羞笑回：我都歐吉桑了

▲ 洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

台鋼雄鷹隊總教練洪一中對穿搭很有一套，日前被捕捉到帥氣上班路，球迷大讚私服超好看，完全不像「阿公」。洪總今天受訪謙虛笑回，「有什麼帥，我都歐吉桑了！」

洪總過往穿搭就曾獲記者私下稱讚，他也分享自己的穿衣哲學，直呼不能只把流行穿身上，整體搭不搭很重要，「我自己是歐吉桑了，有什麼好穿流行的，當然流行也不是適合每個人，總是要穿適合自己的衣服，不適合硬要穿，就會把不好看一面凸顯出來。」

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洪總透露，一直都有維持逛街買衣服的習慣，「台灣買、出國也會買。」出門穿搭則都是自己挑，當然也會問過太太意見。

話鋒一轉，洪一中感嘆現代年輕選手普遍對穿著不太在意，提醒大家，「不一定要穿得很漂亮，至少不要邋遢。球員是公眾人物，就像演藝圈藝人一樣，這方面要下點功夫。」

洪總強調，不是一定要像日本球員一樣，搭乘交通工具都是穿西裝，「拖鞋也可以穿得很好看啊，就看你怎麼穿，有些人穿一雙球鞋反而髒兮兮。」

他認為，選手應該要懂得包裝自己，「也算是公眾人物，出去大家都會看，最起碼要乾乾淨淨，不要出去的時候衣服皺皺的，至少也要燙一下。」

至於球迷大讚把上班路走得像「機場路ootd」 太帥了，洪總害羞笑回，「我都歐吉桑了，哪有什麼好帥。」