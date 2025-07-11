柯瑞兄弟在勇士夢幻聯手？　咖哩親弟：哥哥當然希望我去

▲小柯瑞談加盟勇士可能性，坦言哥哥與家人都樂見兄弟同隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

征戰NBA 11年的「咖哩親弟」小柯瑞（Seth Curry）正尋覓職業生涯下一站，儘管外界不斷炒作他與哥哥柯瑞（Stephen Curry）聯手的可能性，他坦言自己必須以自身利益為優先，但也不排除加盟勇士的可能性，「你永遠不知道會發生什麼」。

小柯瑞本周在美國名人高球賽期間接受《NBC體育》灣區站訪問，談到自由市場現況，「我現在就是想找個適合我的地方。夏洛特的時光我很享受，也樂意回去，但那是一支年輕的球隊，有他們自己的發展方向。此刻我想要的是一個能讓我發揮最佳狀態、好好結束職業生涯的環境。」

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小柯瑞上季效力黃蜂，雖場均僅上場15.6分鐘，但三分命中率高達45.6%，高居聯盟第1，證明他仍是頂尖射手之一。

▲小柯瑞上季三分命中率高達45.6%，排名聯盟第1。（圖／達志影像／美聯社）

針對近期公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在Podcast節目中點名勇士是他理想落腳處，小柯瑞給予正面回應，「他們的球風很好，我感覺這些年早就是Dub Nation的一份子，看著Steph比賽，也一直與勇士這支球隊有關聯。說實話，每支球隊都需要射手。但我現在只能說，我正在尋找最適合自己的地方，希望這一周就能明朗。」

現年34歲的小柯瑞生涯至今已效力過9支球隊，勇士是否會成為他第10個東家，外界高度關注。他坦言家人與哥哥都很期待看到兄弟同隊，但他仍須審慎評估未來規劃。

「我當然得為自己做最好的決定，」小柯瑞補充說道，「Steph當然會想我過去和他打球，勇士球迷也一直給我很多支持，家人也都期待看到這件事發生。我一直很欣賞勇士的體系與球風，也保持開放的態度，你永遠不知道接下來會怎麼發展。」