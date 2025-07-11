李珠珢生日見面會今中午開賣400席秒殺完售　限定周邊超吸睛

▲李珠珢生日會。（圖／富邦育樂提供）



記者王真魚／新北報導

富邦悍將Fubon Angels高人氣成員李珠珢在來台發展的首年就收穫廣大粉絲支持，首場個人生日粉絲見面會門票於今（11）日中午12點30分開賣，短短時間內即告售罄，展現強大人氣。富邦育樂對此特別感謝粉絲們熱情支持，同時也提醒所有粉絲透過官方管道購票，避免受到黃牛哄抬價格或詐騙影響。

富邦育樂表示，「感謝大家熱情支持李珠珢的生日粉絲見面會，請務必透過官方渠道購票，避免黃牛哄抬價格，並留意小心不肖人士詐騙。請粉絲們務必提高警覺，別讓不肖黃牛破壞這份難得的相聚。」

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李珠珢生日見面會將於7月20日下午1點在台北三創Clapper Studio舉辦，適逢她7月24日生日以及7月19日首次參與中華職棒明星賽前夕，粉絲將可一連享受一系列與李珠珢的應援時光。

本次見面會票價分為「頭號粉絲區」2,980元與「最佳應援區」1,980元，兩區皆包含與李珠珢擊掌互動及專屬海報乙張。「頭號粉絲區」觀眾還可提早入場，並參加專屬互動拍照、問答與抽獎活動，並獲得VVIP透明夾識別證。

為感謝粉絲支持，活動現場推出限定周邊預購。僅限當日持票入場者可加購「周邊大禮包」（3,680元）與「周邊小禮包」（850元）。大禮包內含李珠珢親簽紀念卡、私服小抱枕、壓克力立牌、磁鐵A款與鑰匙圈A款；小禮包則包含應援卡、應援毛巾、文件夾、磁鐵B款及鑰匙圈B款。「頭號粉絲區」可加購大小禮包，「最佳應援區」則限購小禮包。所有預購商品預計2025年8月中下旬出貨。

李珠珢感性表示，十分感謝粉絲們的支持與生日驚喜，也預告將在見面會中準備多項驚喜橋段，與大家近距離互動，分享更多面向的「珠垠」。更多活動詳情，請關注JU’S CLUB李珠珢官方後援會。