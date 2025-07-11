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華府剋星米柯拉斯5.2局無失分　本季紅雀對戰國民6戰5勝

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅雀今（11）日在主場靠著米柯拉斯（Miles Mikolas）再度對國民展現壓制力，主投5.2局無失分，終場以8比1擊退國民，收下本季第50勝，也拿下本季對戰國民6場比賽中的第5勝。

米柯拉斯此役只在首局被國民游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）敲出1支二壘安打，之後徹底封鎖國民打線，接下來直到5局才再被狄勇（Paul DeJong）擊出內野安打。

他全場只用71球就送出6次三振、沒有失分，僅被擊出2安打、送出1次保送，米柯拉斯對國民的生涯防禦率也降到2.98，是所有他曾至少先發5場以上的對手當中最低的。

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▲▼紅雀米柯拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲米柯拉斯生涯特別會投國民。（圖／達志影像／美聯社）

「感覺真的不錯。」米柯拉斯賽後說，「上一場對小熊第3局後就意識到自己哪裡出了問題，這次修正過來，照著計畫去投，專心做好自己的比賽。」

紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）對此也大加肯定，「他今天讓打者擊出許多投手能自行解決的滾地球，也有不少球直接滾到一壘，幾乎都是軟弱擊球，表現相當出色。」

場上甚至出現趣味場景，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）笑說因為米柯拉斯一直跑去補位一壘，「我還跟他說要不要讓我揹你回投手丘，省點體力。」

康崔拉斯本場第7局也補上一發陽春砲，單季累積12轟，與隊友並列目前紅雀全壘打王。多諾萬（Brendan Donovan）貢獻2安、2得分、1打點；柏勒森（Alec Burleson）也有2分打點；紅雀在6局對決國民牛棚湯普森（Mason Thompson），連續5名打者上壘一口氣灌進5分，鎖定勝局。

紅雀目前戰績50勝44敗，距離國聯外卡第3名僅1場勝差，接下來將在上半季最後系列迎戰勇士，期盼在交易截止日前全隊持續打出強勢表現，康崔拉斯說，「目前沒時間去想休息，只能專注明天，專注每一場比賽。」

關鍵字： MLB紅雀米柯拉斯馬莫

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