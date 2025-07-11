運動雲

>

KBO前半季話題一次看！700萬人進場創紀錄　韓華睽違33年暫居龍頭

▲三星獅主場。（圖／記者楊舒帆攝）

▲三星獅主場。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年KBO聯盟前半季，以明星賽前為基準，於本月10日結束，除了球隊戰況激烈、韓華睽違33年首次以龍頭之姿進入中場，聯盟也出現多項歷史級大紀錄，包括KBO首度突破「前半季700萬人次進場」、SSG重砲崔廷成為史上第一位500轟球員，起亞老將崔炯宇更以41歲高齡刷新最年長月MVP等數項紀錄，精彩程度不輸歷屆球季。根據韓媒《世界日報》整理前半季話題如下：

觀眾熱潮不減　三星百萬觀眾寫歷史

[廣告]請繼續往下閱讀...

前半季KBO共進行440場比賽，累積觀眾人數達758萬228人，平均每場1萬7228人入場，首度於前半季突破700萬觀眾紀錄。三星成為史上首支「單一前半季破百萬觀眾」的球隊，而韓華與樂天分別締造主場24連滿、客主合計20連滿場等人氣紀錄。韓華鷹在前半季結束前，分別橫掃英雄、起亞取得6連勝，目前以52勝33敗2和暫居龍頭，與第二名LG雙子保持4.5場勝差。戰績飆升至第一，是自1990年與1992年以來，睽違33年久違的紀錄。

▲韓華大田新球場。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓華大田新球場。（圖／記者楊舒帆攝）

崔廷締造500轟歷史　崔炯宇雙料破紀錄最年長MVP

SSG強打崔廷5月13日對NC轟出生涯第500支全壘打，成為KBO史上第一人，截至前半季結束已累積506轟；同時將個人「連20季雙位數全壘打」紀錄再推進一季。起亞老將崔炯宇則在6月達成4300壘打與1700打點紀錄，並以41歲5個月之齡成為史上最年長月MVP，也是個人生涯第6次獲獎，寫下最多次紀錄。

牛棚投手接連締造紀錄　金珍成、盧景銀、鄭海英搶鏡

LG金珍成完成700場登板與140次中繼成功紀錄，SSG盧景銀達成600場登板並創下最年長100中繼紀錄，起亞鄭海英也成為史上最年輕連續5季達成20次救援的投手。樂天巨人金元中達成個人150次救援成功。

盜壘之王再添新猷　朴海旻連12季破20盜　宋成文締造34次連續成功紀錄

LG外野手朴海旻前半季累積29次盜壘成功，寫下KBO史上首位「連12季20盜」的壯舉。Kiwoom的宋成文則從去年8月起累積34次盜壘成功，打破李鍾範保持28年的29次紀錄。

韓華龐塞（Cody Ponce）單場18K破紀錄　KT羅哈斯成為外籍最多轟打者

韓華洋投龐塞（Cody Ponce）於5月17日對SSG比賽中投出單場18次三振，創下KBO正規局數單場最多三振紀錄；KT羅哈斯（Mel Rojas Jr.）則在7月3日完成通算175轟，成為KBO史上外籍球員最多全壘打紀錄保持者。

兩教頭齊迎里程碑　廉京燁、李強喆分別達成600、500勝

LG總教練廉景燁5月23日迎來生涯第600勝，KT李康哲也在7月4日達成500勝，KBO從今年起對達標教頭頒發紀念獎項。

關鍵字： KBO紀眾熱潮紀紀錄瓜壘之王教頭里程碑

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

詹皇與湖人關係出現裂痕？美媒瘋狂交易構想送他到馬刺組3巨頭

詹皇與湖人關係出現裂痕？美媒瘋狂交易構想送他到馬刺組3巨頭

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

職籃熱潮再起／兩大聯盟拚找生力軍　味全龍有意加入TPBL

職籃熱潮再起／兩大聯盟拚找生力軍　味全龍有意加入TPBL

李珠珢生日快樂！慶生見面會20日驚喜登場　限量400席開搶

李珠珢生日快樂！慶生見面會20日驚喜登場　限量400席開搶

菅野智之走過失常兩戰「沒被打得這麼慘過」　原辰德見證勝投

菅野智之走過失常兩戰「沒被打得這麼慘過」　原辰德見證勝投

查克拉對決不是即興！鄭浩均「封印」魔鷹原來事先套招

查克拉對決不是即興！鄭浩均「封印」魔鷹原來事先套招

NBA冠軍雷霆5年近84億續約二當家　狂砸240億綁定3核心

NBA冠軍雷霆5年近84億續約二當家　狂砸240億綁定3核心

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

熱門新聞

震撼彈！中華女籃亞洲盃陣前換帥　總教練歐森驚傳下台

詹皇與湖人關係出現裂痕？美媒瘋狂交易構想送他到馬刺組3巨頭

亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

200顆鑽石、總重5克拉　林書豪獲得TPBL專屬打造MVP紀念戒

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

職籃熱潮再起／兩大聯盟拚找生力軍　味全龍有意加入TPBL

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華女籃出征亞洲盃　主帥歐森遭撤換

2美媒瘋狂交易構想送詹皇到馬刺組3巨頭

3亞錦賽中華隊預賽與韓國同組

4TPBL打造　林書豪獲5克拉紀念鑽戒

5164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻

最新新聞

1KBO前半季話題一次看！

2道奇左投史奈爾1A復出　2局4K無失分

3「字母哥」在網紅直播談未來動向！

4新人打線建功！紅襪小將聯手逆轉光芒

5雙職籃跨聯盟交易　戰神王律翔轉獵鷹

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

李多慧應援遇球迷激動抗議　溫柔甜笑安撫：不要生氣！

【李珠珢氣噗噗】密謀一起眨眼撒嬌 #南珉貞 #李雅英 馬上逃跑XD

富邦三本柱密謀一起眨眼撒嬌　姐姐們逃跑獨留李珠珢氣噗噗

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366