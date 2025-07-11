KBO前半季話題一次看！700萬人進場創紀錄　韓華睽違33年暫居龍頭

▲三星獅主場。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年KBO聯盟前半季，以明星賽前為基準，於本月10日結束，除了球隊戰況激烈、韓華睽違33年首次以龍頭之姿進入中場，聯盟也出現多項歷史級大紀錄，包括KBO首度突破「前半季700萬人次進場」、SSG重砲崔廷成為史上第一位500轟球員，起亞老將崔炯宇更以41歲高齡刷新最年長月MVP等數項紀錄，精彩程度不輸歷屆球季。根據韓媒《世界日報》整理前半季話題如下：

觀眾熱潮不減 三星百萬觀眾寫歷史

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前半季KBO共進行440場比賽，累積觀眾人數達758萬228人，平均每場1萬7228人入場，首度於前半季突破700萬觀眾紀錄。三星成為史上首支「單一前半季破百萬觀眾」的球隊，而韓華與樂天分別締造主場24連滿、客主合計20連滿場等人氣紀錄。韓華鷹在前半季結束前，分別橫掃英雄、起亞取得6連勝，目前以52勝33敗2和暫居龍頭，與第二名LG雙子保持4.5場勝差。戰績飆升至第一，是自1990年與1992年以來，睽違33年久違的紀錄。

▲韓華大田新球場。（圖／記者楊舒帆攝）

崔廷締造500轟歷史 崔炯宇雙料破紀錄最年長MVP

SSG強打崔廷5月13日對NC轟出生涯第500支全壘打，成為KBO史上第一人，截至前半季結束已累積506轟；同時將個人「連20季雙位數全壘打」紀錄再推進一季。起亞老將崔炯宇則在6月達成4300壘打與1700打點紀錄，並以41歲5個月之齡成為史上最年長月MVP，也是個人生涯第6次獲獎，寫下最多次紀錄。

牛棚投手接連締造紀錄 金珍成、盧景銀、鄭海英搶鏡

LG金珍成完成700場登板與140次中繼成功紀錄，SSG盧景銀達成600場登板並創下最年長100中繼紀錄，起亞鄭海英也成為史上最年輕連續5季達成20次救援的投手。樂天巨人金元中達成個人150次救援成功。

盜壘之王再添新猷 朴海旻連12季破20盜 宋成文締造34次連續成功紀錄

LG外野手朴海旻前半季累積29次盜壘成功，寫下KBO史上首位「連12季20盜」的壯舉。Kiwoom的宋成文則從去年8月起累積34次盜壘成功，打破李鍾範保持28年的29次紀錄。

韓華龐塞（Cody Ponce）單場18K破紀錄 KT羅哈斯成為外籍最多轟打者

韓華洋投龐塞（Cody Ponce）於5月17日對SSG比賽中投出單場18次三振，創下KBO正規局數單場最多三振紀錄；KT羅哈斯（Mel Rojas Jr.）則在7月3日完成通算175轟，成為KBO史上外籍球員最多全壘打紀錄保持者。

兩教頭齊迎里程碑 廉京燁、李強喆分別達成600、500勝

LG總教練廉景燁5月23日迎來生涯第600勝，KT李康哲也在7月4日達成500勝，KBO從今年起對達標教頭頒發紀念獎項。