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林昀儒橫掃中國新星晉8強　將與日本一哥爭美國大滿貫男單4強

▲▼美國大滿貫賽，林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲美國大滿貫賽，林昀儒挺進男單8強。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥林昀儒今（11）日在WTT美國大滿貫賽男雙8強與混雙4強賽都苦戰5局落敗，單日最後一場是與中國22歲好手向鵬爭男單8強門票，首局12比10驚險拿下，接下來以兩個11比7終結比賽，僅花28分鐘就以總局數3比0過關，接下來將強碰日本宿敵張本智和。

近來回升到世界第8的林昀儒，男單16強賽對上今年曾在仁川冠軍賽封王的向鵬，兩人過去3次交手，小林不僅全勝且僅失1局，今日再戰，儘管這已是小林單日第3戰，他仍以4比0強勢開局，以10比8取得2個局點，雖被扳成10平，但他很快連拿關鍵2分，以12比10率先收下首局。

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進入第2局，林昀儒在8比7領先時連續搶分，以11比7再下一城。第3局，小林在開局就拉開5比1領先，並維持4分差距到局末，卻一度失誤連連被逼近到8比7，好在迅速調整狀態，連下3分以11比7鎖定勝利，順利前進男單8強，下一戰將強碰日本一哥張本智和。

女單部分，同樣一日3戰的台灣一姐鄭怡靜，16強賽遭遇世界第5的中國新星蒯曼，首局一度9比2大幅領先，卻未能把握機會遭逆轉，最終以10比12、6比11、6比11吞下敗仗，無緣8強。

關鍵字： 桌球WTT美國大滿貫賽林昀儒

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