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狀元弗拉格差點完成年度暴扣卻狂打鐵　詹皇之子連吃他送歡迎禮

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA夏季聯賽在拉斯維加斯熱力開打，18歲狀元弗拉格（Cooper Flagg）與「詹皇之子」布朗尼（Bronny James）同場較勁，話題性十足。布朗尼開賽不久就「連吃」新科狀元，在他面前砍進後撤跳投和三分彈，不過弗拉格也上演流暢的暴扣美技，可惜整場手感低迷，21投僅5中，命中率只有23.8%。

世代天才弗拉格今（11）日迎來夏季聯賽首秀，他披上達拉斯32號戰袍出戰湖人，與「詹皇之子」布朗尼同場對決。第2次參加夏季聯賽的布朗尼，開賽就送上「歡迎禮」，他與弗拉格對位，毫不猶豫出手後撤跳投命中，隨後又在弗拉格面前飆進三分。

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▲▼NBA新科狀元弗拉格迎來夏季聯賽首秀，對決詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA新科狀元弗拉格迎來夏季聯賽首秀，對決詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社，下同）

布朗尼過去一年大多在湖人下屬的南灣湖人磨練，累積不少實戰經驗，有明顯進步。他上季在G聯盟出賽18場，場均上場時間超過31分鐘，繳出18.6分、4.4籃板、4.6助攻，外帶1.7抄截的全能數據，投籃命中率41.9%，三分命中率33.6%，罰球命中率達76.9%。

天才狀元弗拉格此戰則頻頻上演流暢暴扣，他在夏季聯賽的首個進球就是一記單手灌籃，他快速突破閃過兩名防守球員，以右手扣籃強勢終結這波進攻，首節9投3中攻下6分；他次節還差點完成單臂隔扣美技，獨行俠記者湯瑪斯（Landon Thomas）驚呼，「弗拉格差點在賽季還沒開始前就完成年度最佳扣籃！」

弗拉格此戰出賽32分鐘，繳出10分、6籃板、4助攻、3抄截與1阻攻，美中不足的是手感相當冰冷，21投僅5中，命中率慘跌到23.8%，三分球5投盡墨。不過他攻防兩端的活力與侵略性，已讓眾人看見他的未來價值，獨行俠這一戰最終也以87比85擊敗湖人。

▲▼NBA新科狀元弗拉格迎來夏季聯賽首秀，對決詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼NBA新科狀元弗拉格迎來夏季聯賽首秀，對決詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA達拉斯獨行俠洛杉磯湖人Cooper FlaggBronny James

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