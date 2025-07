狀元弗拉格差點完成年度暴扣卻狂打鐵　詹皇之子連吃他送歡迎禮

記者游郁香/綜合報導

2025年NBA夏季聯賽在拉斯維加斯熱力開打,18歲狀元弗拉格(Cooper Flagg)與「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)同場較勁,話題性十足。布朗尼開賽不久就「連吃」新科狀元,在他面前砍進後撤跳投和三分彈,不過弗拉格也上演流暢的暴扣美技,可惜整場手感低迷,21投僅5中,命中率只有23.8%。

COOPER FLAGG THROWS IT DOWN FOR HIS FIRST NBA SUMMER LEAGUE POINTS ???? pic.twitter.com/72tVKmhtfO

世代天才弗拉格今(11)日迎來夏季聯賽首秀,他披上達拉斯32號戰袍出戰湖人,與「詹皇之子」布朗尼同場對決。第2次參加夏季聯賽的布朗尼,開賽就送上「歡迎禮」,他與弗拉格對位,毫不猶豫出手後撤跳投命中,隨後又在弗拉格面前飆進三分。

▲NBA新科狀元弗拉格迎來夏季聯賽首秀,對決詹皇之子布朗尼。(圖/達志影像/美聯社,下同)

布朗尼過去一年大多在湖人下屬的南灣湖人磨練,累積不少實戰經驗,有明顯進步。他上季在G聯盟出賽18場,場均上場時間超過31分鐘,繳出18.6分、4.4籃板、4.6助攻,外帶1.7抄截的全能數據,投籃命中率41.9%,三分命中率33.6%,罰球命中率達76.9%。

Cooper Flagg almost had the dunk of the year before the season even started… pic.twitter.com/o9sbkOo2jZ