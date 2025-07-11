勇士新賽季沒有魯尼了！　柯瑞祝福：他拿到應得的報酬

▲魯尼下賽季將轉戰鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士新賽季將迎來首次沒有魯尼（Kevon Looney）在陣的開幕戰，自2015年以第30順位加入勇士後，魯尼已陪伴球隊度過10年時光，上季更成為隊上除了柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）外，效力灣區最久的老將，他曾3度隨隊奪冠，見證勇士4冠王朝的大半歷程。

魯尼今夏以2年1600萬美元（約4.7億台幣）轉投鵜鶘，他的生涯場均數據僅5分、5.7籃板並不亮眼，但柯瑞深知他在球隊中的影響力，尤其近年更是如此。

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▲魯尼在場上、場下都帶給勇士團隊許多幫助。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞在接受《舊金山紀事報》訪問時表示，「我、格林、湯普森（Klay Thompson）很長時間都避開了NBA每年的這種『邪惡』人事變動，魯尼也是這一部分，這10年來，他對我們的冠軍旅程以及更衣室文化都功不可沒。」

柯瑞接著說，「每一個進來的年輕人，他（魯尼）都像大哥哥一樣照顧他們，即使他對我們來說還是弟弟。我們會想念他的說話聲，很高興他能拿到應得的報酬。」

10 seasons, 3 championships. The Kevon Looney Warriors era was special pic.twitter.com/Df5zcaDEuU — Basketball Forever (@bballforever_) July 1, 2025

魯尼在2021-22賽季成為勇士的固定先發，82場例行賽全勤，並在季後賽證明價值，協助勇士再度奪下NBA總冠軍，當年在對獨行俠的西區決賽中，魯尼徹底暴露對手的禁區防守漏洞，該系列賽場均繳出雙十表現，更在第2戰豪取21分，帶領球隊大勝。

多年來，魯尼在勇士扮演多種角色，對於從先發變替補也毫無怨言，他或許不像柯瑞與格林在勇士擁有至高的象徵地位，但對任何球隊而言，能有1位能引導年輕球員的老將都至關重要，繼去年失去湯普森後，勇士如今再失去另一塊根基，再次踏入未知水域。