李珠珢生日快樂！慶生見面會20日驚喜登場　限量400席開搶

▲▼李珠珢生日會。（圖／富邦育樂提供）

記者楊舒帆／綜合報導

Fubon Angels高人氣成員李珠珢來台發展首年人氣爆棚，將於7月20日在三創Clapper Studio舉辦首次個人生日粉絲見面會，與支持他的粉絲們共度溫馨時光。

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李珠珢將於7月24日迎來生日，本月除了在19日首度參與中華職棒明星賽，也將於生日前夕舉辦見面會，展現對粉絲的滿滿心意。見面會將於7月20日中午1點登場，票價分為「頭號粉絲區」2,980元與「最佳應援區」1,980元，兩區皆包含與李珠珢擊掌互動與專屬海報乙張。

「頭號粉絲區」觀眾可享專屬提早入場福利，參加互動拍照、Q&A問答及抽獎活動，還可獲得VVIP透明夾識別證。為回饋粉絲，活動現場亦推出限定周邊預購。只限參與本次粉絲見面會的粉絲朋友可以憑票加價預購，「周邊大禮包」售價為 3,680 元，內含李珠珢生日會李珠珢親簽紀念卡（含卡套）、私服小抱枕、影像壓克力立牌、影像壓克力磁鐵 A 款及影像鑰匙圈 A 款；「周邊小禮包」售價為 850 元，內含李珠珢應援卡、影像應援毛巾、守護珠珠文件夾、影像壓克力磁鐵 B 款及影像鑰匙圈 B 款，「頭號粉絲區」粉絲可憑票加購大禮包及小禮包，「最佳應援區」則可加購小禮包（禮包皆為預購商品，預計 2025 年 8 月中下旬出貨）

李珠珢生日粉絲見面會將於 7 月 11 日中午 12 點 30 分於富邦悍將官方售票網、富邦悍將售票 APP 進行售票，「頭號粉絲區」和「最佳應援區」合計限量 400 席，李珠珢表示相當感謝粉絲們的支持和生日驚喜，粉絲見面會也準備了精彩的橋段要與大家近距離互動，讓大家看到更多面向的珠垠，更多活動詳情請鎖定 JU’S CLUB 李珠珢官方後援會！

▲▼李珠珢生日會。（圖／富邦育樂提供）