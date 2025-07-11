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鵜鶘綁定防守核心！大鎖瓊斯上季只打20場仍獲近20億續約

▲▼鵜鶘瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓊斯與鵜鶘達成3年續約。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

鵜鶘在NBA夏季聯賽開打之際，迅速與陣中防守核心瓊斯（Herb Jones）達成續約協議，確保這位頂級大鎖未來3年繼續身披鵜鶘戰袍。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，瓊斯與鵜鶘簽下的合約延長為期3年、總值約6800萬美元（約19.9億台幣），瓊斯自2021年NBA選秀以第35順位被鵜鶘選中後，職業生涯至今皆效力於此隊。

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瓊斯近年逐漸發展成為聯盟頂尖防守球員之一，2023-24賽季在年度最佳防守球員票選中名列第5，並入選年度防守第一隊。然而，由於肩傷加上後續接受整季報銷的手術，讓他上季僅出賽20場。

在更早的健康賽季（2022-23賽季），瓊斯為鵜鶘出賽76場，場均超過30分鐘，繳出生涯新高的11分、3.6籃板、2.6助攻、1.4抄截，投籃命中率達49.8％，三分命中率高達41.8％，罰球命中率則有86.7％。

當年鵜鶘在季後賽首輪不敵雷霆，瓊斯系列賽場均可貢獻13分、5籃板、2.5助攻、1.3抄截，投籃命中率39％、三分命中率33.3％，罰球命中率則維持100％。

鵜鶘在4月炒掉葛瑞芬（David Griffin），改聘杜馬斯（Joe Dumars）出任籃球事務執行副總裁，今夏他動作頻頻，先透過交易送出麥卡倫（CJ McCollum）與歐利尼克（Kelly Olynyk），從巫師換來普爾（Jordan Poole），又以2年1600萬美元簽下前勇士3冠中鋒魯尼（Kevon Looney），並在選秀會上選入2位備受矚目的年輕球員費爾斯（Jeremiah Fears）與昆恩（Derik Queen），如今又與瓊斯達成3年續約。

關鍵字： NBA鵜鶘瓊斯

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