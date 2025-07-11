PCA「25轟、25盜」大聯盟史上第四快　鈴木誠也共演隊史首見紀錄

▲小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）11日（台灣時間）大爆發，繳出5打數3安打、3打點的亮眼成績，包括兩發全壘打，幫助球隊以8比1擊敗雙城。他締造本季「25轟、25盜紀錄」，成為大聯盟史上第4快、小熊隊史首見雙人紀錄。

根據MLB官網記者藍斯（Sara Langs）統計，PCA在本季第92場比賽達標，僅次於戴維斯（Eric Davis）（1987年69場）、索利安諾（Alfonso Soriano）（2002年91場）與邦茲（Bobby Bonds）（1973年91場）。

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「能跟這些傳奇球員並列，我只有感到謙卑，」PCA說，「像Eric Davis就是史上最全能的中外野手之一，這真的很酷。但說真的，現在連明星賽都還沒開始，我還有三場比賽要努力，確保我們在分區保持領先，然後再來享受下半季的挑戰。」

PCA本季打擊率.271，累積21支二壘安打、67得分、70打點，另有25轟與27次盜壘。大聯盟官網報導，他的5.1勝場貢獻值（fWAR）目前為全國聯盟第一、全大聯盟第三，僅次於水手捕手羅力（Cal Raleigh）（5.8）與洋基重砲賈吉（Aaron Judge）（7.2）。

PCA目前單季25轟，也僅差1轟追平布萊恩特（Kris Bryant）在2015年創下的球隊23歲以下選手單季最多26轟紀錄。

此役PCA最終4打數3安打，包括雙響、1支二壘安打與1次保送。這些表現發生在他剛經歷一波10打數無安打的小低潮後，他坦言目前仍在學習如何縮短這類「手感冷」時期的長度。

「我還有很多成長空間，」他說，「我很重視心理上的成長，我想要縮短低潮時間，因為這些情況常常會出現，這是我整季都在努力的方向。」

除了個人成就，小熊隊此役也寫下球隊歷史新頁。繼鈴木誠也之後，PCA成為隊上本季第二位達成25轟的球員，兩人分別在第93場與第92場比賽達標。根據藍斯的統計，小熊這支擁有150年歷史的老牌球隊，首次在開季95場內就有兩位打者達成單季25轟的紀錄，可說是雙喜臨門。