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謝淑薇溫網混雙止步8強衛冕夢碎　詹皓晴女雙搭檔不適退賽

▲▼謝淑薇與傑林斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇與傑林斯基止步本屆溫網混雙8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基（Jan Zielinski）深夜出戰溫網混雙8強賽事，首盤就與巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）、英國地主索爾茲伯里（Joe Salisbury）打到搶七，無奈以6比7（7比9）讓出，次盤又先被破發，最終以3比6落敗，沒能前進4強，也宣告衛冕夢碎。

謝淑薇與傑林斯基去年首次合作，就囊括澳網與溫網混雙冠軍，此次尋求在草地大滿貫2連霸，16強賽碰上巴西史蒂芬妮、英國地主索爾茲伯里的組合，意外陷入苦戰，首盤雙方廝殺到搶七，謝淑薇奮勇化解兩個盤末點，卻在7比6聽牌時，連丟了關鍵3分，反以7比9遭逆轉，讓出首盤。

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進入次盤，傑林斯基在第6局遭到破發，台波聯軍陷入2比5的不利局面，雖挽救了2個賽末點，但未能回破之下，最終以3比6連掉2局，止步本屆混雙8強。

▲▼謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

▲謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧絲塔朋科將力拚女雙4強席次。（圖／路透）

現在謝淑薇將專注於女雙賽場，她與拉脫維亞搭檔「O妹」奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）昨日順利挺進8強。身為第4種子的「台拉聯軍」預計明日對決俄羅斯卡琳絲卡亞（Anna Kalinskaya）、羅馬尼亞塞絲蒂亞（Sorana Cirstea），力拚女雙4強門票。

至於另一位台灣好手詹皓晴，則因捷克搭檔克蕾琪可娃（Barbora Krejcikova）身體不適，在女雙16強賽前宣布退賽，只能提前結束今年的溫布頓之旅。

關鍵字： 網球溫網謝淑薇詹皓晴

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