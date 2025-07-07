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杜蘭特正式轉戰火箭將穿7號　NBA史上首見7方交易涉及13名球員

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）轉戰火箭的震撼交易今（7）日正式完成，他新賽季將披7號戰袍。參與這筆交易的有火箭、太陽、勇士、湖人、籃網、老鷹與灰狼，NBA史上首次出現7方交易，涉及多達13名球員，新賽季西區勢力板塊將劇烈變動。

這筆交易主軸是杜蘭特在今年總冠軍賽G7當天（6月23日）自太陽轉戰火箭，太陽換得格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）、第10順位選秀權與5枚次輪籤。

▲▼2屆FMVP杜蘭特正式轉戰火箭，7方交易內容曝光 。（圖／翻攝自X／Houston Rockets）

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▲2屆FMVP杜蘭特正式轉戰火箭，7方交易內容曝光 。（圖／翻攝自X／Houston Rockets）

這段等待交易正式完成的期間，火箭也進一步操作，將資深禁區大將卡佩拉帶回休士頓。卡佩拉在2014年選秀會被火箭選中，前6季皆在隊效力，之後轉戰亞特蘭大，此次回歸將為火箭的內線輪替提供更多深度。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，這筆由7隊參與的超級交易，最終球員與選秀權流向如下：

太陽（PHX）獲得：
• 格林
• 布魯克斯
• 馬盧奇（Khaman Maluach，第10順位）
• 弗萊明（Rasheer Fleming，第31順位）
• 布里亞（Koby Brea，第41順位）
• 普勞登（Daeqwon Plowden）
• 1枚次輪選秀權

火箭（HOU）獲得：
• 杜蘭特
• 卡佩拉

籃網（BKN）獲得：
• 2枚次輪選秀權

勇士（GSW）獲得：
• 圖希（Alex Toohey，第52順位）
• 馬夏克（Jahmai Mashack）

老鷹（ATL）獲得：
• 次輪籤互換權
• 羅迪（David Roddy）
• 現金

湖人（LAL）獲得：
• 蒂耶羅（Adou Thiero，第36順位）

灰狼（MIN）獲得：
• 齊卡斯基（Rocco Zikarsky，第45順位）
• 2枚次輪選秀權
• 現金

交易塵埃落定後，杜蘭特也在X平台發文向前東家太陽致意並展望未來，「我在鳳凰城的時間正式劃下句點。這段旅程中的每一站都正向地影響了我。請記得，球場之外有另一個世界，幕後的人們不眠不休，只為讓我們這些球員過得更輕鬆。我感激從工作人員到隊友、甚至他們遠房親戚的每一個簡短互動，這是一個我很榮幸能參與其中的大家庭，無論身處哪裡。我真的相信NBA是一個大社群。亞利桑那，感謝你。休士頓，我等不及了！」

根據NBA記者西德里（Evan Sidery）的消息，杜蘭特將披上火箭7號戰袍，他上一次穿7號，是效力布魯克林籃網期間。

關鍵字： 籃球NBA休士頓火箭Kevin Durant

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