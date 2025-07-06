成晉高中飆145仍懷投手夢　林子偉也自薦登板！阿公笑說：先不要

▲沈鈺傑與成晉回憶平鎮高中測試往事。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿前一戰大比分落後，由野手余德龍登板救援。其實當時休息室內還有兩名候選人，總教練古久保健二透露，林子偉曾主動自薦。而成晉則回憶自己高中時期曾打算以投手身分選秀，自曝還有投手夢。

余德龍的投球表現成為話題，還有一記美技守備引發熱議。古久保大讚：「如果不是德龍，應該沒有人能做到。今年已有兩次情況讓他登板，希望未來不要再遇到這種狀況。」

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林子偉過去曾在大聯盟有登板與蹲捕紀錄，是名符其實的超級工具人。古久保透露：「他之前曾提出想登板，當時德龍已在場上，馬傑森也還在，他說他也可以投，我就回他：先不要。」

成晉雖未自薦，但坦言還懷抱投手夢。高一參加黑豹旗時最快球速曾飆到145公里，不過因傷勢困擾，高三時已無法參加玉山盃，轉而專心訓練投球，希望能以投手身分投入選秀。

當時擔任桃猿球探的藍天勇與富邦球探的沈鈺傑曾特地前往平鎮高中觀看他投球，不過球速僅剩135公里。由於兩位球探都看過他打擊表現，因此建議他改以野手發展。沈鈺傑回憶：「我們請他到室內打擊，我親自投給他打，記得丟了上百顆球，什麼球路都試，看他怎麼反應。看完後，我們就建議他別當投手，改練外野手。」沈鈺傑還從手機中翻出當年成晉的打擊影片，成為他改變生涯方向的重要關鍵建議。

看著「大谷德龍」余德龍登板投球，成晉也喚起當年記憶，笑說：「我還有投手夢。」但他也明白，通常需要野手登板的情況下，自己還需守備、較難調度上場。

古久保也強調：「最好不要再發生這種狀況，而且野手登板還是有受傷風險。」