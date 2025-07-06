運動雲

>

成晉高中飆145仍懷投手夢　林子偉也自薦登板！阿公笑說：先不要

▲沈鈺傑與成晉回憶平鎮高中測試往事。（圖／記者楊舒帆攝）

▲沈鈺傑與成晉回憶平鎮高中測試往事。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿前一戰大比分落後，由野手余德龍登板救援。其實當時休息室內還有兩名候選人，總教練古久保健二透露，林子偉曾主動自薦。而成晉則回憶自己高中時期曾打算以投手身分選秀，自曝還有投手夢。

余德龍的投球表現成為話題，還有一記美技守備引發熱議。古久保大讚：「如果不是德龍，應該沒有人能做到。今年已有兩次情況讓他登板，希望未來不要再遇到這種狀況。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林子偉過去曾在大聯盟有登板與蹲捕紀錄，是名符其實的超級工具人。古久保透露：「他之前曾提出想登板，當時德龍已在場上，馬傑森也還在，他說他也可以投，我就回他：先不要。」

成晉雖未自薦，但坦言還懷抱投手夢。高一參加黑豹旗時最快球速曾飆到145公里，不過因傷勢困擾，高三時已無法參加玉山盃，轉而專心訓練投球，希望能以投手身分投入選秀。

當時擔任桃猿球探的藍天勇與富邦球探的沈鈺傑曾特地前往平鎮高中觀看他投球，不過球速僅剩135公里。由於兩位球探都看過他打擊表現，因此建議他改以野手發展。沈鈺傑回憶：「我們請他到室內打擊，我親自投給他打，記得丟了上百顆球，什麼球路都試，看他怎麼反應。看完後，我們就建議他別當投手，改練外野手。」沈鈺傑還從手機中翻出當年成晉的打擊影片，成為他改變生涯方向的重要關鍵建議。

看著「大谷德龍」余德龍登板投球，成晉也喚起當年記憶，笑說：「我還有投手夢。」但他也明白，通常需要野手登板的情況下，自己還需守備、較難調度上場。

古久保也強調：「最好不要再發生這種狀況，而且野手登板還是有受傷風險。」

關鍵字： 桃猿休息室投手夢平鎮高中超級工具人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

震撼！宏國籃球隊傳重出江湖　林鴻道點名神射手李忠熙出任總教練

震撼！宏國籃球隊傳重出江湖　林鴻道點名神射手李忠熙出任總教練

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

全場為大谷翔平慶生！太空人主帥也送祝福笑言：不要投太久

全場為大谷翔平慶生！太空人主帥也送祝福笑言：不要投太久

狀元艾頓「為同梯唐西奇」選湖人　球評警告：這可能是最後機會

狀元艾頓「為同梯唐西奇」選湖人　球評警告：這可能是最後機會

全國社區棒球開打　前兄弟官大元、前興農曾華偉率隊2連勝

全國社區棒球開打　前兄弟官大元、前興農曾華偉率隊2連勝

大谷翔平生日登板全場沸騰！狂飆162公里、2局奪3K無失分

大谷翔平生日登板全場沸騰！狂飆162公里、2局奪3K無失分

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！開轟順其自然Let it go

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！開轟順其自然Let it go

偷偷擊掌徐若熙被拍到！陳傑憲在壘上享受他的投球：一定會旅外

偷偷擊掌徐若熙被拍到！陳傑憲在壘上享受他的投球：一定會旅外

兄弟9局險翻船！陳冠穎1球收尾奪勝　終結對戰台鋼6連敗

兄弟9局險翻船！陳冠穎1球收尾奪勝　終結對戰台鋼6連敗

【豪雨炸台中】文心路整條大淹水！

熱門新聞

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

震撼！宏國籃球隊傳重出江湖　林鴻道點名神射手李忠熙出任總教練

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

全場為大谷翔平慶生！太空人主帥也送祝福笑言：不要投太久

狀元艾頓「為同梯唐西奇」選湖人　球評警告：這可能是最後機會

全國社區棒球開打　前兄弟官大元、前興農曾華偉率隊2連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳谷無緣挑戰紀錄　鋒總認了沒注意

2震撼！宏國籃球隊將重返台籃舞台

3霍佛德加盟勇士幾成定局

4全場為大谷翔平慶生！太空人主帥也送祝福

5狀元艾頓「為同梯唐西奇」選湖人

最新新聞

1力亞士曝兒時打棒球理由　來台交友比韓國多

2林承飛靠「阿立特調」打出新氣象

3成晉高中飆145仍懷投手夢

4慘敗悍將！古久保：對方打線著火了　桃猿變陣陳晨威未先發

5在阿「大谷德龍」秀蝴蝶球還有美技

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

陳聖平跑壘妨礙守備遭改判　餅總要加強訓練：他踩在線上

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366