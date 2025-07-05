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林佳緯勝打、陳傑憲補刀　統一獅延長賽4比2剋龍餅總說幸運

▲陳傑憲、林佳緯。（圖／統一獅提供）

▲陳傑憲。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅5日對戰味全龍，雙方形成激烈投手戰，以1比1進入延長賽。林佳緯靠巧妙落點安打打回超前分，陳傑憲再補上2分打點安打，最終以4比2搶下勝利。餅總坦言，「今天我們是比較幸運的一方。」

獅隊1局上由陳傑憲獲保送展開攻勢，陳鏞基也獲得保送，潘傑楷適時敲出安打先馳得點。龍隊1局下立即反攻，李凱威與吉力吉撈・鞏冠接連敲安，劉基鴻以高飛犧牲打追平比數。

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統一獅先發洋投飛力獅表現穩定，主投7局僅用95球，被敲5支安打、2次保送，送出5次三振，失1分。陳韻文登板後雖投出保送，隨即製造滾地球無失分；高塩將樹雖被敲出2支安打，仍順利脫困完成任務。。

味全龍先發龍聖投5局失1分，無關勝敗。林凱威與鑀龍傷癒回歸接連登板穩住局面，林子昱與陳冠偉接力登板，延長賽則由陳禹勳登板。10局上統一獅展開攻勢，邱智呈代打跑出內野安打，林佳緯擊出左外野線邊安打送回超前分，陳傑憲緊接著掃出2分打點安打，一口氣拉開至4比1。

味全龍10局下反撲，面對胡智為，李凱威、郭天信接連安打追回1分，所幸獅隊隨即回穩，最終守住勝利。

味全龍投手具備壓制力，餅總透露，「確實他們投手不錯，勢均力敵有點運氣球，當好落點好的德州安打，僵持的時候，今天我們是比較幸運的一方。」

陳傑憲也說，「味全投手防禦率很低，數據會說話，投手整體表現都很好。要從他們手上攻下分數不簡單，今天龍聖跟上次不一樣，直球位置控得好，打起來較為不順手，後面投手表現都還不錯，他們投手群滿堅強。」

關鍵字： 棒球統一獅味全龍台北延長賽

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